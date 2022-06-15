快訊／中重症+392「5兒少重症」　MIS-C增3例、又增2歲童腦炎

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增392例中重症，其中有5例重症為兒童、青少年，包含3起MIS-C（兒童多系統發炎症候群）、1例腦炎、1例細支氣管炎（肺炎），MIS-C個案中有首例青少年確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例297萬5309人，當中有286萬4190人為輕症，輕症比例99.63%，中重症累積11119例，重症中有3693死。今日新增中重症通報中重症392例當中227例中症、165例重症，重症個案中有5例為兒童、青少年，分別是3起MIS-C、1例腦炎、1例細支氣管炎（肺炎）。

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MIS-C個案中出現首例青少年確診，羅一鈞說明，該案為13歲男童，沒有慢性病史，接種兩劑BNT，5月3日確診，當時發燒兩天；6月6日又開始發燒到39.4，持續4天，6月10日出現全身紅疹，結膜炎、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、腹痛、頭痛、頭暈、胸悶、喘，6月11日到急診，抽血檢驗發炎指數增高，經評估為MIS-C，目前在一般病房治療。

另2例MIS-C是5歲男童與10歲女童，沒有慢性病史，都沒打疫苗，5月初中旬確診，隔2~5週出現發燒、紅眼症狀，就醫診斷為MIS-C，目前都在一般病房，血壓穩定，沒有呼吸困難。

新增腦炎個案為2歲男童，羅一鈞表示，該案沒有慢性病史，6月10日發燒到38.6，快篩陽性，因為持續發燒、意識改變送當天急診，接呼吸器送加護病房。頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，使用降腦壓藥、瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物，目前病況穩定。

重症還有名1歲男童，該案5月7日確診，兩天因為呼吸困難胸凹到急診，呼吸窘迫插管住加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，5/16已經出院，診斷細支氣管炎。