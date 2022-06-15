漫改劇再發！《魔咒情人》同名劇將開播　原作累積超過98萬瀏覽

▲漫改劇《魔咒情人》即將開播，徐玄造型被被網友大讚「200%神還原漫畫！」（圖／愛爾達電視提供）

記者林育綾／台北報導

漫改劇再發！繼《我和社長相親相愛》、《Again My Life》成為漫改劇獲得好評後，KAKAO WEBTOON再度有作品被改編為同名戲劇《魔咒情人》，即將於台灣上線開播。而平台表示，這部漫畫上線近5個月，就累積超過98萬的閱覽次數，期望此次能再帶起一波漫改劇原著熱潮。

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▲《魔咒情人》被改編為同名戲劇，漫畫在平台上也累積超過98萬的閱覽次數。（圖／KAKAO WEBTOON）

《魔咒情人》女主角李瑟菲，從小擁有特殊能力，碰觸他人之手，就能看見對方未來，卻被有錢人家視為幸運女神藏匿在「神秘房間」內，當時曾有幸逃出一日，遇見了未來一片光明的孔水光，兩人度過了魔幻且幸運的一天。

但分開後的七年間，孔水光的人生遭逢巨變，可說厄運連連，不僅當初學業上的深造機會遭取消、長時間失業、母親去世，甚至還需要假借他人的身分而活，連街坊鄰居都對他身上的倒楣氣息深信不疑，認為多說兩句話就會遭殃，便幾乎不跟他說話。

七年後，「幸運女」與「厄運男」再度相遇，兩個極端的命運究竟會往哪一方走？李瑟菲的家族秘密又是什麼？與生俱來的特殊能力，能有解套的方法嗎？

▲KAKAO WEBTOON《魔咒情人》自今年1月上線連載至今，已累積超過98萬的閱覽次數。（圖／KAKAO WEBTOON）

KAKAO WEBTOON 指出，《魔咒情人》自今年1月上線連載至今，已累積超過98萬的閱覽次數，由於題材特殊、劇情節奏明快，擁有超高人氣，持續長踞愛情類排行榜前十名。這次的戲劇開播，期望能再為原著網漫帶來翻倍的人氣成長。

《魔咒情人》原著網漫於KAKAO WEBTOON 連載中，同名戲劇由羅人友、徐玄領銜主演，其中徐玄氣十足的波浪捲髮造型掀起討論熱潮，更被網友大讚「200%神還原漫畫造型！」，戲劇於6月16 日（四）起中華電信 MOD、Hami Video 每週四、五與韓國同步獨家跟播。

此外，KAKAO WEBTOON 即日起至6月23日，除了註冊即享1,000金幣外，新戶輸入序號「KWBABY」可再領 1,000 金幣，數量有限，兌完為止。

▲《魔咒情人》同名戲劇由羅人友、徐玄領銜主演。（圖／愛爾達電視提供）