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勇傘兵墜千呎復健4年終能翻身　父感動：能做的是陪他走這段路

▲傘兵秦良丰奇蹟生還，復健4年終於能翻身。（圖／秦天人提供）

▲傘兵秦良丰奇蹟生還，復健4年終於能翻身。（圖／秦天人提供）

記者許宥孺／高雄報導

四年前因漢光演習跳傘受傷的傘兵秦良丰，原本被醫院判定可能終身癱瘓，不過他積極復健，靠著驚人的意志力重新站起來。父親秦天人日前也分享他最近挑戰完成翻身動作，坦言心裡的感受是「悲喜交集」，不僅是捨不得兒子的經歷，還得面對漫漫復健長路，「身為父母唯一能做的，就是陪他走這段路」。

秦良丰目前於國軍高雄總醫院接受復健，秦父日前收到軍方傳給他的影片，發現秦良丰完成困難的翻身動作，「4年多了！你終於達成了這最艱難的第一步了，想起你嬰幼兒時的翻身，同樣有著高興，但今天卻是多了難過和眼淚」。

秦天人表示，翻身對脊椎損傷患者來說是很困難的動作，當天良丰是自己告訴老師，想做翻身這個動作，老師也配合他，「結果當天他就真的做到了！」不過那天做完復健後很累，看他的腳在抖動，整個臉部動作是掙扎的。而良丰完成新的動作，也感到很開心，「但是之後還要面對更多挑戰，要做的動作太多了！」

▲傘兵秦良丰墜千呎奇蹟生還，父親秦天人感性表示；「身為父母唯一能做的，就是陪他走這段路」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲傘兵秦良丰墜千呎奇蹟生還，父親秦天人感性表示；「身為父母唯一能做的，就是陪他走這段路」。（圖／記者許宥孺翻攝）

「他之前有嘗試過，但做不出來。」秦天人說，良丰受傷位置高，他連用大拇指和食指做「捏」的動作，都做了好久，對他來說，他面對的是全身張力性協調的問題，即便他會走路，也不代表就像正常人般很順利，所以他常鼓勵良丰，要不斷重複練習。

秦天人透露，秦良丰偶爾也會對他說一些感性的話，但是比較不好意思開口，大概都是說「我不會放棄」；他也會對他說一些鼓勵的話，但也不想給他太大的壓力，反而盡量是用玩笑的語氣，像是「你去年答應要帶我們出去走走」，若用太正面的話反而是壓力。

▲傘兵秦良丰奇蹟生還，復健4年終於能翻身。（圖／秦天人提供）

▲傘兵秦良丰奇蹟生還，復健4年日前嘗試完成翻身動作。（圖／秦天人提供）

秦天人說，每次良丰完成一個新動作，做為父母，其實感受都是悲喜交集，只要他沒辦法完成一個動作，可以感受到他的心情是很低落的，但良丰不會表現出來，因為他怕我們會擔心，但是身為父母的我們，心裡都知道。而且每一個情緒，他都是自己去面對，低落過、收拾情緒再接受挑戰。

「看到影片時，真的是高興，但是心裡又多了難過。」秦天人不捨地說，人生要經歷這樣的事，還有辛苦的復健過程，當然心裡會感到難過，但事情已經發生，身為父母唯一能做的，就是陪他走這段路。

▲傘兵秦良丰奇蹟生還，復健4年終於能翻身。（圖／秦天人提供）

▲傘兵秦良丰奇蹟生還，目前正積極復健。（圖／秦天人提供）

秦天人說，良丰目前可以自行吃飯，但是一趟下來會很累，而湯湯水水類的食物，做起來還是比較困難，但他還是告訴良丰，要不斷去操作，直到身體習慣後才能去突破。不過目前良丰還無法自行如廁，「這是我們的目標，希望他能達到自理」。

陸軍航特部下士秦良丰2018年5月17日於漢光演習跳傘過程中，從1300呎高空墜落地面，卻因主傘張傘不完全、副傘吃風也不足，一度無生命跡象，經搶救後奇蹟生還。不過因為脊椎損傷，剛恢復生命時幾乎全癱，後來經過復健，秦良丰可以使用外骨骼輔助器材、透過外人的幫助站立。

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