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社會 社會焦點 保障人權

「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

印尼商千禧集團曾在台北舉辦「愛要大聲唱」慈善演唱會，在台執行長陳宣銘（39歲）還當場捐出150萬元，沒想到之後就爆出涉嫌違法吸金24億元，並潛逃出境，大慈善家形象瞬間崩壞。陳男2017年10月在印尼雅加達落網，同年11月被押解回台；高雄高分院日前開庭審理，最終依違反《銀行法》判他14年有期徒刑，併科罰金3000萬元，全案仍可上訴。

千禧集團負責人6年吸金52億，落網辯：我也是受害者。（圖／ETtoday資料照）

▲陳宣銘（左2藍衣者）被押解回台，辯稱自己也是受害者。（圖／ETtoday資料照，下同）

陳宣銘是千禧投顧公司負責人，卻對外自稱是「印尼商千禧勝達國際金融集團」的負責人，他明知千禧集團並未在台灣申請設立登記，仍自2009年起以年息3至12％的優渥利息招募投資基金，為了增加投資人信心，他還在2015年間於台北舉辦「愛要大聲唱」慈善演唱會，並當場捐出150萬元做公益。

然而，由於私募基金違反《銀行法》，高雄地檢署2016年依法將陳男起訴。不料事情曝光之後，陳男立即解散公司，並捲款潛逃出境，他從香港轉往印尼，隨後遭地檢署發布通緝，最終在2017年10月間於印尼雅加達被捕，另外一名詐欺共犯林庭申也當場被逮。

▲千禧負責人在台6年吸52億逃印尼繼續吸，今押解回台受審。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲陳宣銘（右）和林庭申（左）在印尼落網。

陳男在2017年11月由印尼警方以及我國刑事局幹員搭機押解回台，他落網後仍辯稱，其實在印尼期間也有受害人找上門，當時他都有協助這些人，自己也是無辜被騙，希望司法能夠還他公道。

不過，今年4月高雄地院一審認為陳男等人違反《銀行法》，涉嫌吸金21億元，判他12年有期徒刑，併科罰1億元。案件上訴至高雄高分院，合議庭認為，陳男等人從2009年至2016年違法吸金金額高達24億元，犯罪事實及不法所得均比一審認定的多，因此改重判他14年有期徒刑，併科罰金3000萬元，全案仍可上訴。

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