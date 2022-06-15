只因拿不到學位！瞎扯遭海大教授性侵　熟女學生下場曝光

▲海洋大學商船系副教授遭女學生誣告性侵未遂。（資料照／海洋大學提供）

記者黃資真／台北報導

台灣海洋大學一名陳姓副教授，受邀至女研究生家中作客聊天，1年多後卻遭指控強制性交未遂，雖然基隆地檢署、高檢署均以不起訴處分，女子仍找上週刊爆料，指稱當天「感受到老師下體勃起」、「一直在胸部亂親」，陳姓副教授不堪名譽受損提告，刑事部分女子遭判6月得易科罰金，民事被判要賠陳40萬元。

陳姓副教授為碩士在職專班某女研究生的指導教授，學生已為人母，有1個成年兒子。2015年4月時，教授向對方表示心情不好想談心，女學生便主動邀請他到家中作客，還親自騎車來載，兩人情投意合，但陳男表示彼此可以再觀察3個月，再決定是否交往。

事發後1年多，女學生卻突然控告陳強制性交未遂，指控陳當天違反其意願對其親吻、愛撫，並強行拉扯衣褲欲發生性行為未遂。

陳在偵訊時否認犯行，強調當天全程都非常愉悅，甚至結束後，對方還傳訊說「謝謝老師給我機會陪你」，強調當時為了調整椅背位置，手不小心碰到她的胸部，右手有去抓她的大腿，碰觸到她的私處，但她當下並沒有任何不悅。

沒想到，女學生卻在偵查期間，與週刊聯絡爆料此事，新聞刊出後，引來大片聲浪攻擊陳男「這是狼師最好的溫床，這種學校太可怕了」、「畜生，殺了你替天行道而已！該抓去斃了」，陳精神深受打擊，因此向女學生提告妨害名譽。

刑事部分，法院調閱監察院調查報告，發現女學生已修完畢業學分，僅剩下碩士論文未完成，並在告發性騷擾的同月填寫休學申請書，足見女學生是因教授未能讓其畢業，才心生不滿犯案，又向媒體捏造虛假事實，因此依散布文字、圖畫誹謗罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

陳也另外向女學生提告民事訴訟，求償150萬元並要求道歉，一審基隆地院判陳女須賠償20萬元並刊登道歉聲明。雙方上訴，高院民事庭認為女學生無法舉證她說的內容是真的，認為求償有據，審酌雙方身分、社會地位，二審判賠40萬元，但不用刊登道歉聲明。