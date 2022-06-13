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網紅北捷遭嘉明攻擊！認了「誤噴」判無罪　她求償又被打對折

▲女子在捷運站手扶梯遇到噁男。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲貌美網紅直播主在捷運站搭手扶梯，竟遭噁男從後噴精。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

一位貌美網紅直播主2019年在捷運站搭手扶梯，遭李姓男子尾隨「打手槍」35秒並噴精在她長裙上，她當下感覺小腿一陣熱熱黏黏，回家驚見「那一坨」還留著，趕緊打包證物報案，雖循線查獲李男，但她沒提告毀損罪嫌，加上法官認定李男有遮掩手淫動作，李男所涉公然猥褻罪獲判無罪確定，女方另提告求償40萬元，一審原判李男應賠20萬元，上訴後，二審改判李男僅須賠償10萬元，全案確定。

本案發生於2019年7月12日晚間8點多，受害的直播主身穿白衣與長裙，在捷運板南線亞東醫院捷運站搭手扶梯要出站，突然感覺小腿後面一陣熱熱黏黏，她急忙回家檢查，發現竟沾染一坨男性精液，趕緊打包長裙與擦拭的衛生紙團，送到警局報案當證物，查出是李男所為。

▲女子在捷運站手扶梯遇到噁男。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲貌美網紅直播主在捷運站搭手扶梯，遭噁男從後噴精毀長裙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

李男到案時仍為現役軍人，目前在餐廳當學徒。他供稱當時搭捷運看成人片，越看越亢奮，正好遇到身穿白衣的本案被害人，他不知對方是網紅或直播主，只覺得對方很漂亮，就跟在對方後面搭手扶梯，用隨身背包擋住自己下體「打手槍」，沒想到剛解決出來就噴到對方身上，他不是故意的。

被害人聽了渾身噁心，把沾精長裙扔了不願再穿，但她漏未提告李男涉犯毀損罪嫌，逾期無法補救，檢方偵辦認為李男並沒碰觸被害人身體，很難構成性騷擾罪，於是起訴李男涉犯公然猥褻罪嫌。

不過刑案法官指捷運站內監視畫面，沒拍到李男露鳥或噴精的任何影像，且李男不但在手扶梯上用手提袋從左側遮掩自己「打手槍」舉動，也剛好沒其他人經過身旁看見他在幹嘛，後方最近的乘客更距離李男還有40階。

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲噁男從後對貌美網紅直播主噴精，刑案法官認定他有遮掩手淫舉動，將他所犯公然猥褻罪判無罪確定。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

刑案法官認定李男確實有避人耳目、不讓旁人看到他在手扶梯上自慰35秒繳械過程，檢警雖找到2位當時在捷運站走道上回頭細看李男的路人，但這2人證稱覺得李男面熟、並非看到李男露鳥，法官認為李男的行為不構成公然猥褻，判他無罪確定。但法官敘明，直轄市、縣市主管機關可依《性騷擾防治法》裁處李男1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

被害人不服李男無罪，另提告向李男求償精神慰撫40萬元，李母護子表示兒子患有精神疾病，犯錯後已向被害人道歉，請法官考量她們母子是單親家庭、沒錢負擔高額賠償，他們還質疑被害人既然穿長裙，精液應該不會噴到小腿才對。

被害人上網怒批李男母子「被告的母親帶著小孩來跟我道歉，說他是單親家庭，沒有什麼錢，而小孩是軍人會有軍法，被判刑是加倍處分，很抱歉有這種事發生。但在法庭上，法官問被告承不承認做這件事，他只說不知道、不承認！當下我非常傻眼，剛剛跟我道歉為什麼現在不承認」。

被害人還爆料「第二次進和解室，被告說他們只能給1萬精神撫慰金，因為自己真的沒錢，還要去借。調解人說可以分期付款，他們還不想，說提高到兩萬不能再多了！」因此談判破局。

民事一審認定李男在公共場所隨意選定女性，物化為滿足自身性衝動的玩物，侵害權益的情節重大，使被害人精神痛苦，還因此恐懼搭乘捷運手扶梯，判李男應賠精神慰撫20萬元，女方沒上訴，但李男上訴後，二審斟酌案情與雙方財力，認為打折改判李男僅須賠償10萬元，「以符公允」，全案確定。

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