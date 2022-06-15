屏東挖眼男關5年「判太輕？」法官解釋量刑關鍵　網嗆爆：犯罪天堂

▲屏東挖眼案震驚社會。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣高樹鄉楊姓男子去年因不滿超商潘姓女店員，勸其不要在店門口抽菸，憤而痛毆、徒手挖對方雙眼，引發社會譁然。屏東地院14日審結，依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪判處楊男應執行5年有期徒刑，不過也遭外界質疑判太輕。對此，屏東地院也出面說明了。

屏東地方法院表示，潘女挖眼案部分，楊男因未致潘女視能毀敗或嚴重減損的重傷害結果而未遂，因此檢察官起訴罪名為刑法第278條第3項、第1項之使人受重傷未遂罪，法院審理結果與檢察官起訴罪名相同。又刑法第278條第1項之使人重傷罪之法定刑為「5年以上 12年以下有期徒刑」。

▲恐怖挖眼男被檢方依殺人未遂、重傷等罪提起公訴。（圖／民眾提供）

法院指出，經依未遂犯規定減輕其刑後，法院所能量處的處斷刑為「2年6月以上6年以下有期徒刑」，合議庭審酌刑法第57條各款事由後，量處其中間刑度有期徒刑4年。

法院強調，並未認定楊男有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或顯著減低的情狀，因此未依刑法第19條第1項、第2項規定諭知不罰，或減輕其刑；因而也無從依刑法第87條為監護處分之宣告。

▲遭到挖眼攻擊的超商潘姓女店員。（圖／資料照）

至於楊男在去年6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，法院認為，楊男當時是持菜刀以揮砍、劃傷方式攻擊老婦，而非朝對方的頸、心、肺、腹部等特定致命部位猛力穿刺或劈砍攻擊，且楊男被壓制後即鬆手，未再繼續攻擊老婦，老婦離開現場時也未持續追擊，因此法官沒有以殺人未遂罪判刑，而改以傷害罪判刑，判處1年2個月徒刑。

對此，許多網友仍不領情，紛紛在PTT洗版怒轟，「要挖成功才能重判的意思嗎」、「法官判的好輕，台灣真是犯罪天堂」、「這樣的司法，台灣人還能期待司改可以還被害人公道、嚴懲加害人嗎」、「所以重點是未遂？真的眼睛永久受損判到最重12年都不夠」、「應該要立委修法把一些減刑條件變嚴格」。

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