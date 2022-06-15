　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

▲▼ 幫寶適 。（圖／資料照）

▲幫寶適6/13到6/23在美式賣場堆出每箱折140，堪比雙十一的有感優惠。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

消費中心／綜合報導

幫寶適一級幫紙尿布又降價了！6/13到6/23在美式賣場堆出堪比雙十一的有感優惠，活動開跑前幾日，還有網友意外發現，攜手採購幼兒尿布儼然是疫情期間有感「增進感情」的方法之一，就連臉書社團也有網友分享，「賣場這一波活動，真的好多年輕爸媽手牽手來囤貨！」直呼這是什麼放閃趨勢？

出門採買意外重燃愛火！
看老公扛尿布搶優惠「Man到不行」新手媽媽臉紅心跳
原來經過這段時間的疫情回溫，許多爸媽都宅在家不想出門，不是抱著筆電工作，就是盯著手機平板追劇滑社群，連平常週末全家出門採買的行程，都可以被網路訂購取代，是不是反而覺得家人之間的距離更遠了？這點尤其讓新手爸媽最有感，先是小小孩的出現讓生活回不去兩人時光，再來就是所有話題和重心都圍繞在小孩身上，與另一半的互動反而變低，婚前那種怦然心動的感覺，都不知道要去哪裡找了。

▲▼ 幫寶適 。（圖／資料照）

▲人妻表示「幫寶適一級幫尿布」每箱竟然折140元，老公彷彿心有靈犀，二話不說馬上扛4箱放購物車，「瞬間覺得老公好帥，整個二度戀愛！」。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區。）

就有人妻網友透露，因為太久沒出門晃晃了，加上很久沒有跟老公有兩人世界，因此口罩戴緊緊到美式賣場採買日用品，剛好碰上寶貝平常用的「幫寶適一級幫尿布」每箱竟然折140元，根本就是半年多前沒跟到的「最低價」，還沒張嘴跟老公說「要買」，只見老公彷彿心有靈犀，二話不說馬上扛4箱放購物車，「瞬間覺得老公好帥，整個二度戀愛！」網友也好奇，「大家應該懂我感覺吧？當了媽以後，浪漫的點都不一樣了～」
人妻害羞PO文引起網友回應，「這真的是線上購物享受不到浪漫XD」、「被妳說得我今晚想約老公去逛街了」、「美式賣場的優惠真的超殺，這一趟去扛個幾箱，完全不用等雙11」、「萬物都漲～沒想到尿布抗漲還折價，真的感動」、「這個價格應該是全年最低價了？想說雙11還要好久，我先找老公去搬箱囤貨了！」

台日銷售NO.1*尿布「快速吸收＋透氣表層」讓小寶貝開心好動
疫情在台意外再幫爸媽「愛加溫」

▲▼ 幫寶適 。（圖／資料照）

▲▼台日銷售NO.1推薦的幫寶適一級幫尿布，除了有令人放心的日本製履歷，更擁有2,000個3D立體蜂窩瞬吸孔和三條鎖水通道。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同。）

▲▼ 幫寶適 。（圖／資料照）

沒料到，疫情期間「幫寶適一級幫尿布」竟意外成為感情增溫的助攻角色，不過對於爸媽來說，幫寶適更是讓小孩「屁屁腰圍乾爽舒服、日日睡過夜」的好選擇。

台日媽咪NO.1推薦的幫寶適一級幫尿布，除了有令人放心的日本製履歷，更擁有2,000個3D立體蜂窩瞬吸孔和三條鎖水通道，才能在尿尿稀便出來say hi的瞬間，就幫容易敏感的寶寶快速吸收且分散尿濕，不讓一點點的不舒服，壞了Baby探索世界的興致以及沉穩深眠的時光！

配合寶寶成長期，幫寶適也貼心推出從S到XL一應俱全的尺寸，同時考量到寶寶有不同身型，幫寶適也設計2倍彈力側腰圍，確保每一塊尿布都能溫柔貼合每一個寶寶的嬌嫩肌膚。整片尿布更設計超過一萬個的透氣孔，透過「360度全方位」的內外透氣表層，避免小寶貝紅屁屁，即使夏天穿著都好透氣。寶寶滿意了，自然不會動不動就哭鬧，而不用疲於處理的爸媽，更多了一咪咪的兩人時光。

▲▼ 幫寶適 。（圖／資料照）

▲對於爸媽來說，幫寶適更是讓小孩「屁屁腰圍乾爽舒服、日日睡過夜」的好選擇。

不用苦等「雙十一」美式賣場市場最低價「每箱折140」，線上購物再加碼！

▲▼ 幫寶適 。（圖／資料照）

▲小小孩一天下來至少需要5～7片的用量，一箱248片最少用1個月，這次至少也要囤個7、8箱，才能確保日後完美銜接雙11或年終優惠。

睽違半年，幫寶適一級幫尿布終於再度迎來「每箱折140」的超香優惠！不只新手爸媽被燒得心癢癢，家有一寶、二寶的家庭也準備手刀出動，畢竟小小孩一天下來至少需要5～7片的用量，一箱248片最少用1個月，這次至少也要囤個7、8箱，才能確保日後完美銜接年終優惠，而美式賣場在線上購物也加入超殺折扣碼22biga消費滿5000額外再折300元，就是要站穩市場最低價的寶座。

好市多線上購物購買連結https://lihi1.com/sB261 結帳滿5000輸入” 22biga” 再折300，每卡限用一次，只到6/30止。

此次優惠即日起～6/23，距離恢復原價僅剩一週時間。想達到寶貝開心、夫妻幸福的雙贏，現在就邀老公老婆來場美式賣場小約會，省下來的錢還可以一起吃個「感情卡袂散」的甜點、冰淇淋再回家，偷閒度過專屬於小夫妻的甜蜜時光。

▲▼ 美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？ 。（圖／翻攝自網路）

▲▼結帳滿5000輸入” 22biga” 再折300，只到6/30止。（圖／翻攝自好市多線上購物。）

▲▼ 美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？ 。（圖／翻攝自網路）

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
獨／16歲少女打BNT過世死因出爐！　冰存逾百日終於下葬
才剛賠千萬！「台積電鐵粉」再砸3億買590張　瞬間又虧103
獨／跑山獸熱愛山林卻陷4年纏訟　台籍妻：盼他別對台灣人失望
快訊／國家警報響了！　梅雨彈狂炸「9縣市大雨特報」
婆媳大戰！她狂罵：頭殼裝大便　下場慘爆
國道警舉槍自戕命危　基層秀截圖喊霸凌！關鍵畫面竟選擇性消失
莫德納次世代疫苗何時能打？　上市時間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

等不及卸貨孕媽咪揪隊友囤貨！美式賣場一級幫尿布年終大優惠倒數

美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

侯友宜四度上東森農場賣文山包種茶　王令麟力挺東森幣買氣旺

4大超商「自備環保杯折5元」上路時間出爐！　這家每月1日狂省7元

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

抗疫辛苦了！　醫護憑證件爽吃「個人比薩第2件5折」

【廣編】聰明補充葉黃素　「樂敦V」獨家複方5合1護明好晰力

小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

你不知道的超商隱藏功能　亞太首創超商購卡10分鐘開通　送購物金再抽iPhone

喝咖啡更省了！超商「自備飲料杯」現省5元　6400家門市搶先上路

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

侯友宜四度上東森農場賣文山包種茶　王令麟力挺東森幣買氣旺

4大超商「自備環保杯折5元」上路時間出爐！　這家每月1日狂省7元

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

抗疫辛苦了！　醫護憑證件爽吃「個人比薩第2件5折」

【廣編】聰明補充葉黃素　「樂敦V」獨家複方5合1護明好晰力

小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

你不知道的超商隱藏功能　亞太首創超商購卡10分鐘開通　送購物金再抽iPhone

喝咖啡更省了！超商「自備飲料杯」現省5元　6400家門市搶先上路

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗「4步驟」品味餐酒美學

泌尿醫師揭陰莖變小4原因　「太少用」也是其中之一

後遺症害慘人！25%長新冠患者「無法繼續工作」　5%遭解雇

柴犬偷跑出去玩...嬤自責整晚沒睡　隔天「自己認路回家」超心虛

搶救19隻失親小雨燕　屏科大野生動物中心開啟「餵食車輪戰」

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

45歲潔西卡雀絲坦逆齡回春！「西裝裙帥又美」穿出神級比例

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！驗出微小病毒...冰存逾百日終下葬

出國注意！疫後「機票價格最多漲4成」　長榮日韓線增班時間出爐

台北市民優先！明先啟用「確診亡者喪葬專區」　透明屍袋下週才到

強化台東義消火搶救災力！　38義消用汗水淚水拼得火搶班證照

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

消費熱門新聞

超商限時2天指定美式、拿鐵買2送2

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

超商用「自備飲料杯現省5元」即起登場

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

「金家ㄟ」最新9款超商聯名開吃

民調出爐九成網友點頭想買Dyson

夾雙層肉排！最新雙起士霸王堡來了

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

更多熱門

相關新聞

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆喊1句惹怒網

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆喊1句惹怒網

婆媳問題自古難解，一名人妻產後3日返家坐月子，當時疲憊的她請老公幫小孩換尿布；怎料，婆婆立刻出言嘲諷，讓她錯愕不已。這番話瞬間踩到大票媳婦的雷點，紛紛怒喊「最討厭聽到這種話」、「這些婆婆都有病嗎」。

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

農曆五月好運TOP3　屬馬遇見幸福、屬豬財富上漲

農曆五月好運TOP3　屬馬遇見幸福、屬豬財富上漲

2022下半年可能舊情復燃的3大星座

2022下半年可能舊情復燃的3大星座

12星座3種表現　代表心裡沒有你

12星座3種表現　代表心裡沒有你

關鍵字：

新手爸媽愛情感情回溫寶貝尿布幫寶適美式賣場特賣

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

快訊／今增143人死亡！本土+68939

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面