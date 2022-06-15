美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

▲幫寶適6/13到6/23在美式賣場堆出每箱折140，堪比雙十一的有感優惠。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

消費中心／綜合報導

幫寶適一級幫紙尿布又降價了！6/13到6/23在美式賣場堆出堪比雙十一的有感優惠，活動開跑前幾日，還有網友意外發現，攜手採購幼兒尿布儼然是疫情期間有感「增進感情」的方法之一，就連臉書社團也有網友分享，「賣場這一波活動，真的好多年輕爸媽手牽手來囤貨！」直呼這是什麼放閃趨勢？

出門採買意外重燃愛火！

看老公扛尿布搶優惠「Man到不行」新手媽媽臉紅心跳

原來經過這段時間的疫情回溫，許多爸媽都宅在家不想出門，不是抱著筆電工作，就是盯著手機平板追劇滑社群，連平常週末全家出門採買的行程，都可以被網路訂購取代，是不是反而覺得家人之間的距離更遠了？這點尤其讓新手爸媽最有感，先是小小孩的出現讓生活回不去兩人時光，再來就是所有話題和重心都圍繞在小孩身上，與另一半的互動反而變低，婚前那種怦然心動的感覺，都不知道要去哪裡找了。

▲人妻表示「幫寶適一級幫尿布」每箱竟然折140元，老公彷彿心有靈犀，二話不說馬上扛4箱放購物車，「瞬間覺得老公好帥，整個二度戀愛！」。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區。）

就有人妻網友透露，因為太久沒出門晃晃了，加上很久沒有跟老公有兩人世界，因此口罩戴緊緊到美式賣場採買日用品，剛好碰上寶貝平常用的「幫寶適一級幫尿布」每箱竟然折140元，根本就是半年多前沒跟到的「最低價」，還沒張嘴跟老公說「要買」，只見老公彷彿心有靈犀，二話不說馬上扛4箱放購物車，「瞬間覺得老公好帥，整個二度戀愛！」網友也好奇，「大家應該懂我感覺吧？當了媽以後，浪漫的點都不一樣了～」

人妻害羞PO文引起網友回應，「這真的是線上購物享受不到浪漫XD」、「被妳說得我今晚想約老公去逛街了」、「美式賣場的優惠真的超殺，這一趟去扛個幾箱，完全不用等雙11」、「萬物都漲～沒想到尿布抗漲還折價，真的感動」、「這個價格應該是全年最低價了？想說雙11還要好久，我先找老公去搬箱囤貨了！」

台日銷售NO.1*尿布「快速吸收＋透氣表層」讓小寶貝開心好動

疫情在台意外再幫爸媽「愛加溫」



▲▼台日銷售NO.1推薦的幫寶適一級幫尿布，除了有令人放心的日本製履歷，更擁有2,000個3D立體蜂窩瞬吸孔和三條鎖水通道。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同。）

沒料到，疫情期間「幫寶適一級幫尿布」竟意外成為感情增溫的助攻角色，不過對於爸媽來說，幫寶適更是讓小孩「屁屁腰圍乾爽舒服、日日睡過夜」的好選擇。

台日媽咪NO.1推薦的幫寶適一級幫尿布，除了有令人放心的日本製履歷，更擁有2,000個3D立體蜂窩瞬吸孔和三條鎖水通道，才能在尿尿稀便出來say hi的瞬間，就幫容易敏感的寶寶快速吸收且分散尿濕，不讓一點點的不舒服，壞了Baby探索世界的興致以及沉穩深眠的時光！

配合寶寶成長期，幫寶適也貼心推出從S到XL一應俱全的尺寸，同時考量到寶寶有不同身型，幫寶適也設計2倍彈力側腰圍，確保每一塊尿布都能溫柔貼合每一個寶寶的嬌嫩肌膚。整片尿布更設計超過一萬個的透氣孔，透過「360度全方位」的內外透氣表層，避免小寶貝紅屁屁，即使夏天穿著都好透氣。寶寶滿意了，自然不會動不動就哭鬧，而不用疲於處理的爸媽，更多了一咪咪的兩人時光。

▲對於爸媽來說，幫寶適更是讓小孩「屁屁腰圍乾爽舒服、日日睡過夜」的好選擇。

不用苦等「雙十一」美式賣場市場最低價「每箱折140」，線上購物再加碼！



▲小小孩一天下來至少需要5～7片的用量，一箱248片最少用1個月，這次至少也要囤個7、8箱，才能確保日後完美銜接雙11或年終優惠。

睽違半年，幫寶適一級幫尿布終於再度迎來「每箱折140」的超香優惠！不只新手爸媽被燒得心癢癢，家有一寶、二寶的家庭也準備手刀出動，畢竟小小孩一天下來至少需要5～7片的用量，一箱248片最少用1個月，這次至少也要囤個7、8箱，才能確保日後完美銜接年終優惠，而美式賣場在線上購物也加入超殺折扣碼22biga消費滿5000額外再折300元，就是要站穩市場最低價的寶座。

好市多線上購物購買連結https://lihi1.com/sB261 結帳滿5000輸入” 22biga” 再折300，每卡限用一次，只到6/30止。

此次優惠即日起～6/23，距離恢復原價僅剩一週時間。想達到寶貝開心、夫妻幸福的雙贏，現在就邀老公老婆來場美式賣場小約會，省下來的錢還可以一起吃個「感情卡袂散」的甜點、冰淇淋再回家，偷閒度過專屬於小夫妻的甜蜜時光。

▲▼結帳滿5000輸入” 22biga” 再折300，只到6/30止。（圖／翻攝自好市多線上購物。）