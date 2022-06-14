比陳其邁能幹！楊志良表態參選「師生的PK」　邁邁24字回擊了

▲前衛生署長楊志良 。（資料圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

前衛生署長楊志良日前受訪時，自認比陳其邁能幹很多，更表示只要國民黨有需要，他願承擔，可以來場「老師與學生的PK」。對此，陳其邁表示，「公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。」

楊志良13日在高雄接受電台專訪，被問及若有機會，是否願意為披戰袍對戰陳其邁？楊志良回應，他對高雄有深厚感情，也在高雄買過房子，曾任教於高醫大數十載，若大家認為他適合，會全力以赴，身為終身國民黨員，會尊重黨機制。

楊志良也直言，大家都知道他的專業能力比陳其邁好很多，自己曾是台大公衛所所長，而陳其邁是台大公衛所學生，若是參選，將會是「老師與學生的PK」。

楊志良今(14日)也安排拜訪高雄市議會議長曾麗燕，狂批政府防疫不力，還點名高雄老人疫苗施打率不及南韓，另外也提到，其實他心中高雄市長最佳人選是立委高金素梅，希望高金素梅加入國民黨，打敗陳其邁。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

對此，陳其邁也在防疫記者會中回擊：「公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決」。

另外有關於長輩施打率不及南韓，衛生局簡任技正潘炤穎則說，高雄65歲以上長者第三劑涵蓋率是74.5%，相較全國六都和台中差不多，比台北、新北、台南高，我們政策鼓勵長者接種，不管是大型接種站或居家照護到宅施打 ，甚至是免費計程車讓長者方便出門等措施，就是高雄市政府對於高齡長者老人施打率提升的具體做法。