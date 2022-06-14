柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員　「他們不是作秀工具」

▲台北市長柯文哲出席議會質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，社民黨台北市議員苗博雅13日於台北市議會財建委員會中，要求一名在上班時間使用PTT發文的交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出留言，被網友認為是公開處刑。台北市長柯文哲14日下午痛批，苗博雅用這種極盡訕笑羞辱的方式讓他非常生氣，「他們是國家公務員，不是議員作秀的工具。」

針對苗博雅13日在財建委員會中，要求交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出在PTT發文內容，柯文哲14日下午赴台北市議會備詢前，臨時新增受訪行程。

柯文哲表示，他要做一個聲明，台灣是一個民主自由法治的國家，所以在民主自由的原則之下依法論法，公務員是國家公務員，薪水來自人民納稅錢，有《公務人員服務法》應該要遵守的項目，例如不可遲到、早退，以及不可以違反《行政中立法》等。

柯文哲提及，公務員上班時間上網留言當然不對，所以很多公務員被抓到後，北市府也已經懲處，且每個局處懲處都是獨立行使，自己事先也不知情，有些人被調職、記申誡，甚至年終獎金也沒了，但因為這些人都做出上班時間上網行為，所以自己也就接受了。

柯文哲指出，自己有交代台北市政府秘書長陳志銘，要透過Email寄信給員工一份「員工使用資通訊裝置應注意事項」，而他也不贊成出了一件小事後，就要將台北市政府電腦與外網斷絕，包括不準看Facebook、Youtube等，也相信絕大多數公務員奉公守法，應在比例原則下做該做的事情，但不可以因為市府有員工上班時間上PTT，就認為是有組織、受指使等網軍，「這我不同意。」若網路上有假消息，就拿出來依法論法，該怎麼辦就怎麼辦。

話鋒一轉，柯文哲語帶不滿地說，13日自己不曉得，但當天晚上回家看新聞時，「坦白講我非常生氣，不可以把國家基層公務員叫到議會來，然後叫他讀po文，在那裡極盡訕笑羞辱，這我非常生氣！他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

柯文哲強調，這違反了比例原則，「我今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官！我要講的就是這樣，再講一遍，他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」而柯文哲講完後立刻轉頭走上樓，不再回應其他媒體提問。