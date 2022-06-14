　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員　「他們不是作秀工具」

▲台北市長柯文哲出席議會質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席議會質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，社民黨台北市議員苗博雅13日於台北市議會財建委員會中，要求一名在上班時間使用PTT發文的交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出留言，被網友認為是公開處刑。台北市長柯文哲14日下午痛批，苗博雅用這種極盡訕笑羞辱的方式讓他非常生氣，「他們是國家公務員，不是議員作秀的工具。」

針對苗博雅13日在財建委員會中，要求交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出在PTT發文內容，柯文哲14日下午赴台北市議會備詢前，臨時新增受訪行程。

柯文哲表示，他要做一個聲明，台灣是一個民主自由法治的國家，所以在民主自由的原則之下依法論法，公務員是國家公務員，薪水來自人民納稅錢，有《公務人員服務法》應該要遵守的項目，例如不可遲到、早退，以及不可以違反《行政中立法》等。

▲台北市長柯文哲出席議會質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提及，公務員上班時間上網留言當然不對，所以很多公務員被抓到後，北市府也已經懲處，且每個局處懲處都是獨立行使，自己事先也不知情，有些人被調職、記申誡，甚至年終獎金也沒了，但因為這些人都做出上班時間上網行為，所以自己也就接受了。

柯文哲指出，自己有交代台北市政府秘書長陳志銘，要透過Email寄信給員工一份「員工使用資通訊裝置應注意事項」，而他也不贊成出了一件小事後，就要將台北市政府電腦與外網斷絕，包括不準看Facebook、Youtube等，也相信絕大多數公務員奉公守法，應在比例原則下做該做的事情，但不可以因為市府有員工上班時間上PTT，就認為是有組織、受指使等網軍，「這我不同意。」若網路上有假消息，就拿出來依法論法，該怎麼辦就怎麼辦。

話鋒一轉，柯文哲語帶不滿地說，13日自己不曉得，但當天晚上回家看新聞時，「坦白講我非常生氣，不可以把國家基層公務員叫到議會來，然後叫他讀po文，在那裡極盡訕笑羞辱，這我非常生氣！他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

柯文哲強調，這違反了比例原則，「我今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官！我要講的就是這樣，再講一遍，他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」而柯文哲講完後立刻轉頭走上樓，不再回應其他媒體提問。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情
快訊／高雄摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯落網
新冠口服藥禁忌！　羅一鈞示警：別和清冠一號一起吃
指揮中心4人確診　最新身體狀況曝
北、中部「明顯過高峰」　羅一鈞：預期南部疫情未來1週下降
福原愛害她被罵！　江宏傑美女姊姊忍1年委屈首發聲
快訊／2名40多歲男「無慢性病」　完成隔離治療後死亡
快訊／今本土+66119「僅1縣市破萬」　各縣市確診數公布
快訊／增123死！　今本土6萬6119例
LIVE／指揮中心再增三人確診　陳宗彥最新說明
柯文哲連喊11聲「我錯了」！　女議員罵到笑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

超前部署根本是笑話！藍營怒批陳時中：海水退了就知誰沒穿褲

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

台灣海峽非國際水域？　民進黨批「內海化」意圖顛覆國際秩序

陸禁石斑魚都因「雞蛋放同籃子」？　周春米：危機就是轉機

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

單月死亡破2000！國民黨轟「新臺灣模式」：準備枉死多少人？

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員　「他們不是作秀工具」

立陶宛今年秋天在台設處　外交部：盼儘速完成設立

拜登承諾移民擁有安全尊嚴　外交部：尋求拉美合作機會

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

超前部署根本是笑話！藍營怒批陳時中：海水退了就知誰沒穿褲

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

台灣海峽非國際水域？　民進黨批「內海化」意圖顛覆國際秩序

陸禁石斑魚都因「雞蛋放同籃子」？　周春米：危機就是轉機

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

單月死亡破2000！國民黨轟「新臺灣模式」：準備枉死多少人？

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員　「他們不是作秀工具」

立陶宛今年秋天在台設處　外交部：盼儘速完成設立

拜登承諾移民擁有安全尊嚴　外交部：尋求拉美合作機會

祀典興濟宮虎爺聖誕　舉辦「乞虎祈福」系列活動

肯爺狠批adidas執行長「公然抄襲」　新款拖鞋神似Yeezy設計惹議

怕吃進石斑有「孔雀綠」看過來！　專家傳授「觀察魚鰭」絕招

台中必訪韓式銅板烤肉老店！400元內海陸雙拼＋泡菜煎餅吃到飽

叫餐「外送員是五月天阿信」！她PO網釣出本人親回　網嗨喊：斜槓總裁

高雄2歲童MIS-C出院又復發！羅一鈞：病程可能起起伏伏「算少見」

宜蘭社區濺血！他查看漏水遇醉男嗆聲　慘遭西瓜刀狂砍

快訊／摩鐵藏針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯是建築工人

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

全城一心！　破20家商店提早店休進場挺攻城獅

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」秒道歉

吳淑珍確診像「風中殘燭」　陳水扁深夜吐心聲

蔡英文核定「梅家樹接海軍司令」　張哲平調總統府戰略顧問

陳時中確診添變數　北市長備案人選還有她

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

搶攻台南！「國旗女孩」披藍袍選議員

吳淑珍確診5天病情總整理

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局：已收到大量解僱計畫書

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

她看北市三角督　「討厭陳時中氛圍」已起

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

吳淑珍確診「有痰咳不出」　陳水扁談照顧過程：都沒辦法休息

更多熱門

相關新聞

快訊／北捷環狀線異常　40旅客受影響

快訊／北捷環狀線異常　40旅客受影響

台北捷運環狀線14日上午發生異常，台北捷運公司說明，10時42分中原站往板新站站間，有一部列車無法自動行駛，因此先請車上約40名旅客下車改搭下一班列車，延誤時間約4分鐘，目前無法自動行駛狀況已經排除，目前營運正常，而列車異常原因則於收班後詳查。

北市開放5.8萬劑疫苗預約

北市開放5.8萬劑疫苗預約

柯文哲願「一起困荒島」　蔣萬安引《浩劫重生》：他不是我的湯姆漢克斯

柯文哲願「一起困荒島」　蔣萬安引《浩劫重生》：他不是我的湯姆漢克斯

柯文哲：最喜歡王世堅送的腳踏車

柯文哲：最喜歡王世堅送的腳踏車

柯文哲：不知道蔣萬安優點　想和陳時中喝酒

柯文哲：不知道蔣萬安優點　想和陳時中喝酒

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲苗博雅公務員網軍

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面