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社會 社會焦點 保障人權

亂刀砍死花蓮男！嫌「剃光頭髮」躲台北宮廟落網　殺人動機曝光

文／中央社

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）從事小額放款的64歲林姓男子11日陳屍花蓮住家前草叢，全身多處刀傷。新城警方依監視器、生物跡證鎖定蔡男涉重嫌，昨晚在台北某宮廟逮捕剃髮逃逸的凶嫌，訊後依殺人罪法辦。

▲▼花蓮秀林鄉命案。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮秀林鄉64歲的林姓男子11日陳屍家前草叢。（圖／記者王兆麟翻攝）

林男住在秀林鄉民有社區，11日上午被同住親友發現陳屍家門前草叢，全身10多處刀傷，57歲的蔡嫌犯案後更換衣物、騎乘林男機車逃離現場，因林男住宅偏僻，親友懷疑是預謀犯案。

▲▼ 花蓮凶殺案 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲監視器拍下蔡嫌行兇後身影，頭戴毛帽等，裝扮相當詭異。（圖／記者王兆麟翻攝）

新城警分局副分局長張思親今天接受媒體聯訪指出，經調閱死者住家附近監視器、交友狀況及現場遺留跡證，發現蔡男夫婦與死者有借貸新台幣100多萬元並抵押地契，懷疑蔡男涉有重嫌。

張思親指出，比對監視畫面，蔡男和嫌犯身材吻合、左眼都有1顆淚痣，且蔡男因輕微中風，走路方式較不穩，也與監視器畫面凶嫌走路方式吻合。

▲▼ 花蓮凶殺案 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼蔡男犯後還刻意理平頭，企圖掩人耳目。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼ 花蓮凶殺案 。（圖／記者王兆麟翻攝）

張思親指出，蔡男手機關機，躲藏台北市士林區某宮廟內，並將頭髮剃光躲避追查。專案小組昨晚7多多他他逮捕，經比對DNA相符，訊後依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。至於全案殺機是否起因金錢借貸或有其他因素，仍待進一步釐清。

▲▼ 花蓮凶殺案 。（圖／記者王兆麟翻攝）

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