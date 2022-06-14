暑期工讀機會來了　家樂福台南5分店17日前線上搶先報

▲暑期工讀第一波開跑了，家樂福台南5家分店搶先招手，提供近百個工讀機會，於6月25日辦現場面試，並請在6月17日前完成線上預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑期工讀第一波開跑了，家樂福台南5家分店搶先招手，提供近百個工讀機會，勞動部勞動力發展署台南就業中心強助攻，於6月25日星期六上午10時至下午4時辦理現場面試，想加入工讀的朋友們請在6月17日前完成線上預約。

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往年暑假期間伴隨中元節的到來，都是量販業一年中最忙錄時段，也是暑期打工最佳時機，家樂福仁德店、新仁店、安平店、中正店、中華店等5家分店提供近百個暑期打工機會。工作內容包含商品陳列、排面整理、環境清潔、生鮮商品包裝、陳列、過磅、賣場環境管理、收銀結帳、傳遞活動訊息、進退貨商品對點驗收、商品理貨、撿貨及包裝等。另受疫情影響，台南就業中心為調配人流，擬採線上事先預約制，依約到場的求職朋友皆可安心參加面試。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，因應暑期工讀需求，接下來還會有批發零售業暨工讀系列徵才活動，預計7月5日(二)全聯台南各店提供助理營業員、計時人員等(實體)徵才及7月6日(三)大潤發台南店-全職暨工讀(視訊)徵才。另提醒社會新鮮人及打工族群，在外應徵，為避免誤入求職陷阱，找工作務必遵循三大準備及七不原則。請求職者投履歷或面試前，要確定的蒐集應徵公司資訊、對廣告內容記載不合乎常情者要存疑、面試前可告知親友或請親友陪同前往。應徵當天務必堅守「七不原則」，記得「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不飲用、不非法工作」，這樣才能快樂安心打工過暑假。報名網址：https://reurl.cc/b2qlKd

相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。