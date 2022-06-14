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愛愛求刺激！女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫夾出嚇：臭爆

情侶為了尋求刺激，竟將異物塞進下體。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

▲情侶為了尋求刺激，竟將異物塞進下體。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

圖文／CTWANT

雖然閨房情趣能增進情侶或夫妻間的感情，但若沒有拿捏好分寸，恐怕只會帶來反效果。大陸浙江省杭州市一名女大生近日到醫院求診，害羞地喊著下體疼痛；經醫師詢問，才得知原來患者和男友追求刺激，竟把異物塞進下體，事後怎麼拿也拿不出來，但又不好意思就醫，直到痛到無法走路，才到婦產科尋求協助。

《錢江晚報》報導，19歲的小楊（化名）是名大學生，不久前交了男友，2人為了尋求刺激，竟將異物塞進下體。由於缺乏醫學常識，再加上心裡窘迫，小楊覺得這件事難以啟齒，一直沒到醫院檢查，也沒有告訴其他人，直到1個月後下體開始飄出異味，且疼痛難耐，才在朋友陪同下到杭州市西溪醫院婦產科就診。

情侶為了尋求刺激，竟將異物塞進下體。

▲醫師用手術鉗取出了一個類似化妝品蓋子的東西。

醫生檢查發現，小楊的陰道深處的確有異物，該物體光滑且無著力點，憑普通醫療器械工具無法取出。高建松醫師表示，雖然異物在體內停留的時間長，所幸位置不算深，於是在超音波的引導下，經過多次探查，最後終於用手術鉗取出了小楊體內的異物，原來是個長5公分寬3公分、類似化妝品蓋子的東西。

高醫師透露，異物在體內已經引起了發炎反應，還好及時取出來，如果再不取出來，折磨人不說，還會引起感染，對未來生育方面都會有影響。醫師提醒，女性平時除了應該注意衛生，規律生活，不要追求這種刺激，如果有身體不適，應該及時到醫院尋求醫護人員的幫助，否則後果恐不堪設想。

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