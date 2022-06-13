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「溫塑燙」竟燒傷頭皮起水泡　婦提告索看護費吞敗原因曝

▲▼髮捲,捲髮,美髮,燙髮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婦人燙髮竟被燒傷頭皮起水泡，飽受30天不能洗頭與平躺之苦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一位張姓婦人4年前讓張姓設計師為她剪髮燙髮，不料燒傷頭皮起水泡、治療期間有30天不能平躺與洗頭，張婦怒告張男和劉姓僱主連帶索賠20萬元，張男否認有疏失，被判刑定讞後避不見面，一審判張男與劉男連帶賠償5萬元，張婦上訴堅持再索賠看護費3萬6000元及精神慰撫3萬元，二審認定張婦傷勢未達須專人照護程度，駁回她的上訴，維持一審判決確定。

判決指出，張婦於2018年12月20日上午，由女兒陪同到三重區一家美髮店洗剪燙，全程由時任店長的美髮設計師張聖義服務，張婦上髮捲電燙沒多久，就喊頭皮很燙、會痛，張男關機檢查認為沒事，重新開機完成燙髮並做護髮，但張婦頻說頭皮痛得受不了，直接去中醫診所就醫，發現竟然類似燒傷。

張婦趕緊再到新北市立聯合醫院檢查，確認頭皮遭二度燒傷3X3公分且起水泡、引發頭頂刺激性皮膚炎。張婦怒告張男業務過失傷害，並主張聽從醫囑，治療期間30天不能洗頭，加上非常不舒服、無法平躺，靠女兒充當看護照顧她30天，另提告要求張男與劉姓僱主連帶賠償看護費與精神慰撫共20萬元。

張男堅稱當時為張婦做「溫塑燙」、屬於低溫燙髮方式，還覆蓋2層羊毛氈材質的隔熱墊保護張婦頭皮，用手觸摸可以接受，張男更推稱張婦的女兒在場堅持完成燙髮，他依自身專業判斷張婦頭皮與髮質沒問題，自認沒過失。

坊間所用「溫塑燙」通常控制溫度在攝氏90度到110度之間，不高於攝氏130度，較不傷髮質。不過張婦女兒出庭反駁指出，張男當時所用的是「熱塑燙」。據悉，「熱塑燙」可維持較久的燙髮效果，但使用溫度高於攝氏150度，較傷髮質。

刑案法官指張男的助理證稱，張男為張婦燙髮前，沒細問張婦髮質與頭皮狀況，但張婦年紀大，頭皮確實可能會有角質層變薄、易受藥水刺激或對溫度敏感等狀況，刑案法官據此認定張男有疏忽，依業務過失傷害罪判他拘役20天定讞，張男從此避不見面，在求償案不出庭也沒答辯。

劉男在求償案辯稱跟張男同為薪水族、不是僱主，法官查明劉男加盟美髮連鎖品牌獨資經營，公司登記和報稅紀錄證明他確實是張男的僱主，但張婦傷勢未達須請看護照顧程度，一審僅判劉男、美髮店與張男須連帶賠償張婦精神慰撫5萬元。

張婦上訴認為賠太少，堅持再索討看護費3萬6000元外加精神慰撫3萬元。新北地院二審仍舊認為張婦頭皮傷勢，並無「需有專人照護」的必要，且衡量雙方經濟狀況後，認定賠償精神慰撫5萬元已足夠，據此駁回張婦上訴，維持一審判決確定。劉男繼續經營該店至今，網路評價逾400則，平均4.9星。

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