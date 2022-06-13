　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸國務院首次警示通報「過度防疫」　多地重複檢測阻礙通行

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲大陸國務院首次通報地方「過度防疫」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「過度防疫」問題受到關注，浙江、安徽、甘肅、江西、山西等地近期發文調整跨省流動防疫政策，嚴禁層層加碼、過度防疫。近日，大陸國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室警示通報了存在疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題的地方。被警示通報的涉及河北張家口，安徽合肥、安慶，陝西商洛的部分高速口防疫檢查點。

據悉，這是首次有地方因疫情防控通行過度管控等問題被國務院警示通報。通報稱，各地要全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制；核酸檢測結果要全國互認通用，有效期內不得重複要求檢測等；對於嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追責。

通報舉例，河北張家口下花園西高速路口防疫檢查點對所有外來貨車司機和乘客，不論是否持有48小時內核酸陰性證明，都要求重新做一次「核酸檢測+抗原檢測」；不論司機和乘客通訊行程卡是否帶「*」號，一律要求登記報備，否則不允許下高速路。

安徽省安慶市宜秀區滬渝高速安慶收費站（眉山出口）防疫檢查點對來自外省低風險地區的貨車司機要求查驗48小時核酸檢測證明；合肥市方興大道收費站防疫檢查點對所有外地貨車司機以「留取核酸檢測樣本」名義，變相強制開展核酸檢測。

陝西省商洛市商洛東高速口防疫檢查點對來自外省涉疫地區貨運車輛，一律進行勸返，限制貨運車輛通行。

通報要求，各地要進一步鞏固打通交通大動脈、暢通物流微循環工作成效，確保高速公路服務區和收費站、港口碼頭和航道船閘應開盡開，規範防疫檢查並接受社會監督。要堅決防止擅自關閉高速公路、普通公路、航道船閘，擅自關停高速公路服務區、港口碼頭，擅自設置防疫檢查站點等問題反彈回潮，確需關閉或關停的，應按程序報批後方可實施。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
快訊／高雄男縱火燒家　倒臥頂樓無生命跡象
「入境3+4」得住滿旅館8天　柯文哲：又來一個白痴政策
無敵星星也會中！　羅一鈞：BA.4、BA.5重複感染機會大增
Andy老爹「紫外線燈」消毒3hrs慘了！　半夜掛急診
首見BA.4、BA.5入侵台灣！　傳播力多20-30%
陳時中確診最新狀況曝！ 「有症狀」已視訊診療服藥
獨／小蠻全家確診！　揭「邵翔恐怖病程」兒高燒38度嚇壞
死亡+109、重症+378　2歲男童哮吼重症
快訊／新變異株入侵！1例BA.4、4例BA.5　傳染力高
快訊／本土45081「各縣市分佈曝」！　3縣市破5000例

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「珍寶海鮮舫」本月離開香港！40多年海上餐廳被疫情擊垮

唐山3天8起實名舉報「黑社會全現形」　警「雷霆風暴」24小時收件

陸為穩經濟鬆綁房市　9天內41地推出政策

大陸國務院首次警示通報「過度防疫」　多地重複檢測阻礙通行

三星堆祭祀坑埋藏年代確定！為距今3200年前「商代晚期」

唐山警疑吃案連環爆　1.32億珠寶被代售詐財「立案一年證據仍不足」　

唐山警再抓8嫌　砸蛋糕店、酒吧女歌手關狗籠兩案全曝光

本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

唐山燒烤店打人案5嫌有前科　涉非法拘禁、故意傷害、開設賭場

四川驚現「唐山打人」翻版！　路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

「珍寶海鮮舫」本月離開香港！40多年海上餐廳被疫情擊垮

唐山3天8起實名舉報「黑社會全現形」　警「雷霆風暴」24小時收件

陸為穩經濟鬆綁房市　9天內41地推出政策

大陸國務院首次警示通報「過度防疫」　多地重複檢測阻礙通行

三星堆祭祀坑埋藏年代確定！為距今3200年前「商代晚期」

唐山警疑吃案連環爆　1.32億珠寶被代售詐財「立案一年證據仍不足」　

唐山警再抓8嫌　砸蛋糕店、酒吧女歌手關狗籠兩案全曝光

本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

唐山燒烤店打人案5嫌有前科　涉非法拘禁、故意傷害、開設賭場

四川驚現「唐山打人」翻版！　路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

約定姊夫林晨樺一起拚　黃勝雄渴望加入台鋼

超商獨家！薄多義「7款聯名美食」來了　24小時爽吃燉飯、披薩

史丹利揭不生原因「超討厭小孩」激動：為什麼不能做自己

好現象！基隆確診數「降到5字頭」　專責病房空床率45.8%

李沛旭罕曬「恩愛女友2合照」閃炸❤　轉頭濕吻…曝超甜承諾

尹錫悅周末小確幸！與愛妻搶爆米花看電影　盼營造「親民」形象

洗衣機用完就關蓋子！廠商曝一盲點：當心生黴菌飄異味

24小時內火化爭議　陳宗彥：考量公衛防疫「不會修改指引」

4惡少幹的！行竊失風偷變搶　竹東阿公慘遭痛打「滿牆血手印」

超值套票玩遍桃園6大熱門景點！跨全台最長懸索橋、品嚐馬告香腸

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

大陸熱門新聞

唐山9男打1女！燒烤店遭網罵爆　她淚發聲

又是唐山！駐唱女歌手遭黑道關狗籠警方還吃案

唐山女舉報遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」

單身女深夜回飯店　竟遭陌生男闖入房間

唐山被打女客傷勢曝光　頭臉嚴重變形腫脹

5男暢飲後「主動打掃」　闆娘大讚

唐山打人案5嫌有前科　涉拘禁、傷害

四川驚現「唐山打人」翻版！ 路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

又有暴力案！唐山警再抓8嫌

唐山打人嫌開麥巴赫逃亡！見警嚇到棄車

陸女團成員也被騷擾！噁男死纏爛打逼敬酒

唐山警醜聞爆不完！打人案由別市異地偵辦

保母挖鼻孔「手指塞他嘴」　公司：在擦鼻涕

紅衣女當街遭虐殺放血！淒厲慘叫掙扎影片瘋

更多熱門

相關新聞

美國務院官網再放回不支持台獨　大陸外交部回應

美國務院官網再放回不支持台獨　大陸外交部回應

美國國務院官網一個月內兩度更新，網站上的「美台關係論述」，再次放上一度遭移除的「不支持台獨」字眼。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，已經注意到美國國務院網站再次更新美台關係事實清單，重新放回了「不支持台獨」的表述，「事實不容否認，歷史不可篡改，是非不能歪曲。」

救Q2數據　陸發布穩住經濟33項政策

救Q2數據　陸發布穩住經濟33項政策

李家超赴京接受任命 李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

李家超赴京接受任命 李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

陸國務院開萬人大會「穩經濟」 視訊連線直通地方區級政府官員

陸國務院開萬人大會「穩經濟」 視訊連線直通地方區級政府官員

13國提案相挺　美籲讓台灣以觀察員身分參與世衛

13國提案相挺　美籲讓台灣以觀察員身分參與世衛

關鍵字：

國務院高速路過度防疫

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面