情趣店闆娘兼賣壯陽禁藥　60歲婦買200盒「我要通血路」

▲60多歲婦人買1、2百盒壯陽藥，否認轉售牟利，堅稱是買來自己保健「通血路」。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

檢警接獲線報，萬華區有間情趣用品店，疑似兼賣毒品，蔡姓老闆娘時常透過電話接受訂單，但有位60多歲黃姓婦人每次都1、2百盒的大量購買，與毒品交易截然不同，仔細調查原來是在買賣含有禁藥成分的壯陽藥，黃婦堅稱沒有轉賣或給其他人，買的藥都當保健品吃，「我要通血路」，台北地檢署最後依違反《藥事法》起訴蔡姓闆娘。

台北市萬華分局接獲情資，西門町1間情趣用品店的蔡姓老闆娘，疑似毒品大藥頭，而且蔡姓闆娘擁有許多手機門號，多到必須做筆記，免得自己都忘了，檢警初步調查覺得可疑，向法院聲請監聽獲准，可是奇怪的是，蔡姓闆娘與客戶交談時，用的術語「美國100」、「生精40」，和一般毒品交易代號不同，數量單位也很奇怪。

專案小組持續監控發現，原來蔡姓闆娘賣得不是毒品，而是壯陽藥，2020年間發動搜索，查獲數百盒「硬9天」、「金毛獅王」、「一炮到天亮」、「柯林頓」等各式各樣五花八門的壯陽藥品，經送化驗，裡面分別含有未經許可不得進口販售的何首烏、淫羊藿等中藥材，還有曾聲名大噪的威而鋼成分Sildenafil。

蔡姓闆娘坦承從網路訂貨進口後販售，不知道客人是否有拿去轉賣，而檢警根據監聽譯文，找到1名60多歲的黃姓婦人，一次就會下訂200百多盒，懷疑她也涉嫌販售禁藥，但是黃婦堅稱買來的藥都是自己吃掉的，「我要通血路」，查無證據顯示黃婦違法，因此僅有蔡姓闆娘被依違反《藥事法》起訴。