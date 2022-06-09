高雄男藏毒拒攔查！突發動機車想落跑　2警掛彩忍痛壓制

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山分局警方8日巡邏見一名男子交通違規，當要上前盤查時，男子突然發動機車，打算強行離開，造成現場2名員警受傷，所幸勇警負傷仍強行將他壓制，並起出毒品後送辦。

▲高雄男藏毒拒警攔查，突發動機車強行要逃，2警掛彩仍負傷將他壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）





▲▼高雄男藏毒拒警攔查！突發動機車強行要逃，2警掛彩受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

這名30歲的吳姓男子8日晚間6點多在忠誠路與瑞春街路口騎車抽菸，員警看見後驅前攔查，過程中吳男神色緊張，員警察覺有異，經其同意後檢查其背包及車廂。

員警一時未於背包內發現任何違禁品，但當要檢查吳男機車時，吳男突然發動機車，欲強行離開，造成警員董家和左手手指受傷，警員葉少廷右腳擦挫傷。員警見狀後立即將吳男從機車拉下並壓制在地，防止吳男行為波及其他用路人。

▲▼吳男後來向警方坦承，機車車廂內藏有二級毒品安非他命。（圖／記者賴文萱翻攝）

吳男後來向警方坦承，機車車廂內藏有二級毒品安非他命，警方依照妨害公務將吳嫌逮捕後，附帶搜索果然在車廂內查獲二級毒品安非他命共計2包（各含袋重0.49公克、0.78公克）。警方訊後將吳男依妨害公務、毒品危害防制條例移送偵辦。