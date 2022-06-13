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「神秘飛機」飛越北約多國上空引戰機攔截伴飛　降落後機組員全消失

▲一架「神秘飛機」未申請便飛越北約多國引起外界關注。（圖／翻攝紅星新聞）

▲一架「神秘飛機」未申請便飛越北約多國引起外界關注。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

外媒報導， 一架未經識別的「神秘飛機」8日從立陶宛起飛後，途經越匈牙利、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞等北約國家和塞爾維亞的上空，最終降落在保加利亞。由於該架飛機未經批准，因此，在飛行過程中還引起包括「獅鷲」、F- 16等北約戰機升空攔截或伴飛，不過，該架飛機降落後，機組人員卻消失得無影無蹤，引起外界關注。

▲一架「神秘飛機」未申請便飛越北約多國引起外界關注。（圖／翻攝紅星新聞）

▲該架飛機的前持有者為立陶宛一名機師。（圖／翻攝紅星新聞）

《RT》（今日俄羅斯）報導，這架飛機的飛行計劃未經有關部門批准。羅馬尼亞國防部稱，在向這架飛機發出訊號後，未得到回應。 這架飛機進入保加利亞領空前，兩架匈牙利「獅鷲」戰機、兩架美國F-16戰機和兩架羅馬尼亞F-16戰機曾升空對其進行攔截和伴飛。

最終，這架「神秘飛機」在保加利亞東部一個舊機場被發現，當時，這架飛機的發動機還是熱的，但機組人員已逃跑，消失無蹤且身份不明。

對此，保加利亞國防部長扎科夫表示，該架飛機在較低空低速飛行，使得戰鬥機很難對其實施攔截，「保加利亞空軍不認為這架飛機會構成威脅，羅馬尼亞軍方也認為這架飛機，雖然可疑，但不會構成威脅。」

有消息稱，該飛機來自比奇飛機公司（Beechcraft），該公司已在1980年成為美國雷神的子公司。也有消息稱，該飛機曾屬於美國派珀飛機製造公司（Piper），註冊號是LY-LOO，不過，該註冊號已失效。

據了解，該架飛機不久前才被立陶宛的一位機師布羅紐斯·扎若斯基斯（Bronius Zaronskis）出售。他透露，這架飛機是被一個組織買走，有三個人來檢查過飛機，「買家不是立陶宛人，可能是烏克蘭人、羅馬尼亞人或保加利亞人，其中有一個人跟我用俄語交流。」

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