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美人魚變女鬼！甜蜜合照驚現「蒼白人臉」網嚇壞　超正本尊現身了

▲有網友把美人魚拍成靈異照片，引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版、魯筱希IG）

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚發文為自己平反。（圖／翻攝自IG／魯筱希）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園近日上演了一場「美人魚」表演，在炎熱的夏日給遊客帶來了一場清涼的視覺盛典，許多民眾趁著表演時趕緊拍下美照，不料，有網友PO出照片，原本長相甜美精緻的美人魚，疑似因拍攝角度和光線的問題，竟變成了恐怖女鬼，整個畫面彷彿成了靈異照片。對此，扮演美人魚的正妹也出面高EQ回應了。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出合照，只見照片中的民眾開心對著鏡頭擺Pose，但身後卻飄過一張蒼白人臉，彷彿發生靈異事件，但仔細一看，就能發現人臉是扮演美人魚的表演者，疑似是因為透過玻璃拍攝加上角度的關係，才使得畫面變的有些詭異，而原PO也在文中笑稱「啊～娘～威～拍起來怎麼怪怪的。」

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▲有網友把美人魚拍成靈異照片，引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版、魯筱希IG）

▲有網友把美人魚拍成靈異照片，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「怨念很深」、「笑的你心裡發寒」、「美人魚硬生生拍成背後靈」，也有人說「是水裡的顏色燈光拍起來才覺得怪，但人是美的」、「是拍照者的問題啦，時機拍得太差了」、「所以說拍攝美人魚請善用錄影功能，美人魚感謝您」。

對此，美人魚本尊也發文表示，「不好意思～我是事主本人～首先感謝版主和網友們給我這麼大的流量，當下看到照片我也笑噴。」而針對有網友抨擊照片很醜、像鬼、很胖、好老，她也高EQ貼出影片回應，「好啦好啦~~~本宮下輩子也不會改。欸，還是要給我平反的機會吧，不然找不到下一春誰負責。」

▲有網友把美人魚拍成靈異照片，引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版、魯筱希IG）

▲魯筱希在網路上擁有不小名氣。（圖／翻攝自IG／魯筱希）

事實上，扮演美人魚的正妹名叫魯筱希，在IG擁有將近4000名粉絲追隨，除了是一名美人魚表演者外，同時還是一名房仲，平時熱愛自由潛水、慢跑、舞蹈等運動，也曾在社群平台上分享人魚表演的辛酸，「嗆水、腳抽筋、腦袋撞玻璃和礁石、比基尼綁帶鬆脫、南半球掉出來、撞到食人魚、打到海牛、尾巴勾在礁石…」令不少粉絲看了相當心疼。

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