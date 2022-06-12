唐山女舉報…遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」　重重毆打聲駭人

▲唐山一名女子拍片實名舉報遭到黑幫狠毆、關狗籠。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸河北省唐山一間燒烤店10日發生傷人事件，酒醉男子搭訕白衣女子不成，竟惱羞成怒糾眾將女子拖出店外狂毆，行徑凶殘，引起外界熱議，也讓唐山治安狀況受到關注。昨（11日）一名大陸女子拍片舉報唐山一眾黑幫勢力，毆打酒吧員工、逼迫他們下跪，甚至關狗籠長達16小時；女子還透露在她舉報影片曝光後，竟接到派出所電話要求刪掉影片。

綜合陸媒報導，本月11日一名女子在網路實名舉報唐山市路北區黑社會團伙引發關注，女子稱今年5月23至24日，自己和朋友被騙到某酒吧，遭受黑幫成員朱男、楊男一行人非法拘禁；拘禁期間男子除扣押她們的私人物品、手機和身分證等，還強逼她們下跪、辱罵毆打等，隨後又將她們強押到其他地方囚禁長達16個小時。

女子還表示，自己是酒吧女歌手，只是店內的小員工，沒想到卻無故遭到黑幫男子傷害。影片後段女子還出示自己被施暴期間的錄音檔，其中可聽見不明男子說道「年輕不適錯誤，知道嗎？你得懂事」，語畢還有重重的毆打聲音。

舉報影片曝光之後，瞬間引起外界熱議，大批網友湧入事發酒吧灌負評表達不滿與質疑，外送平台上的酒吧菜單，也被改成「關狗籠關小黑屋套餐」、「狗籠套餐，無監控全死角」等，用以嘲諷酒吧在員工被欺負後卻不聞不問。

更令網友不滿的是，女子實名舉報影片曝光後，竟接到自稱是唐山市路北區豐道派出所人員電話，要求她將網路上的實名舉報影片刪除，該名人員稱「算我求你好了，你把影片趕緊刪除了，查起來這事太複雜，已經在解決這個事了，現在領導在看，市領導也在看」。

據悉目前實名舉報影片仍在網路上流傳，不過媒體記者試圖進一步聯絡女子與事發酒吧暸解詳情，卻並未得到回覆。

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