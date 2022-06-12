保母挖完鼻孔「手指塞他嘴」！4萬人怒公審　家政公司：鼻屎彈走了

▲保母摳完鼻子後，又將手放入孩童的嘴裡。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣西貴港一名保母透過公司接獲工作，前往雇主家中幫忙帶小孩，沒想到竟將鼻屎塞進孩子嘴裡，噁心的畫面令人氣炸。對此，公司則回應，保母挖出鼻屎後已彈走，當時孩子感冒、發燒，保母是在幫忙擦鼻涕。

綜合陸媒報導，這名保母才剛到雇主家工作2天就被抓包，工作時靠在沙發上摳鼻屎，接著把孩子拉到身邊，又將手指塞入孩子口中，嚇得孩子哇哇大哭。

▲保母摳完鼻子後，又將手放入孩童的嘴裡。（圖／翻攝微博）



不過，當時保母靠在沙發上，是用右手挖鼻屎，挖完之後手又彈了幾下，再來將孩子拉到身邊，接著用左手對孩子的口鼻做出摳與抹的動作。

▼保母摳完鼻子後，又將手放入孩童的嘴裡。（圖／翻攝微博）



這起事件在大陸網路上曝光，有超過4萬人轉傳，不少網友留言譴責，「讓家長把孩子拉的大便給她抹嘴裡」、「請這位保母以後每天在局子自產自銷」、「這保母應該開除，永遠不能進服務業」、「孩子是小不懂事，年齡大還不懂事，就是你的不對了。」

家長見到畫面後，當場氣得渾身發抖，當天孩子生病發燒，到現在還沒好，已經找了律師準備起訴公司、該名保母。對此，保母公司則回應，這名保母挖完鼻子以後，已將鼻屎彈走，而孩子剛好近期感冒發燒導致鼻涕直流，保母發現鼻涕流到孩子嘴裡，才用手去擦鼻涕，而非餵食鼻屎。

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