兒遭拋摔腦出血縫20針！心碎母PO「保母夫妻照」挨告獲判無罪

▲商女受託顧6月男嬰，因不慎拋摔縫20針留下永久發展遲緩後遺症，男嬰母不滿公開保母個資。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區商姓保母受託6個月大男嬰，因疏失導致男嬰腦出血縫20針，留下發展遲緩後遺症，陳姓母親心生不滿，2019年7月連續在PTT、臉書張貼含有保母的丈夫照片、姓名、商女女兒照片，被依違反《個人資料保護法》起訴。士林法院審結，認證據不足，無法認定陳母有違反非公務機關非法利用個人資料罪，故判無罪。

50歲商女領有合格保母技術士證書，從2019年4月18日周1到周5從早上7點半到下午5點半照顧男嬰，豈料2019年5月21日傍晚，男嬰突然翻白眼、失去意識而送醫救治。醫院診斷出男嬰受到外力導致腦出血傷勢，判斷是經多次撞擊所造成，緊急開刀縫20針，雖保住性命，卻留下發展遲緩的後遺症。士林地院去年7月22日依業務過失傷害罪判商女4月徒刑、可易科罰金12萬元。（現上訴到最高法院）

男嬰母親陳女因愛子留下永久傷害身受其苦，因而心生不滿，從2019年7月25日起，在臉書、PTT，以3個化名分別張貼，商女與潘姓丈夫合照將住家地址公開，並註記「惡質保姆（商）和她老公（潘），並問「請問有網友認識她嗎（潘XX），媽媽是虐嬰保姆（商女全名），以此方式公開商女一家人個資遭起訴。

法院審理時，陳母堅詞否認有何非公務機關違法利用個人資料犯行，辯稱在2019年5月1日起委請商女托育兒子，但兒卻遭摔到腦出血，她認同住家人商女丈夫及其女兒也可能導致兒子受傷，她只是不希望再有其他小孩受害，又加上當時聯繫不上商女，因此在網路上陸續張貼文章，她並無損害商女家人利益意圖；至於其他公布保母社區、電話、地址等文章是別人轉貼，與她無關等語。

陳母的辯護律師則為她辯護，陳母是為了避免其他無辜小孩遭商女及其家人所害，因而在網路上刊登商女及其家人個人資料讓公眾知悉，主觀上無損害他人利益意圖，因此不符合個人資料保護法第41條要件。

▲商女受託顧6月男嬰，因不慎拋摔縫20針留下永久發展遲緩後遺症。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

法院經查陳母所刊登商女潘姓丈夫合照及其女兒照片，都是從商女在LINE上公開的大頭貼、潘姓女兒照片也是臉書公開照片，而且陳母委請商女照顧其兒往來過程中，極易蒐集取得資料。

法官認公訴檢察官論告時雖稱，陳母將商女丈夫、女兒中文姓名等張貼在臉書造成社會大眾公審，顯然侵害他們名譽等語，但根據陳母刊登在其他網路平台的「無良保姆…商佩瑜」、「惡質保姆」等，顯見陳女指摘的對象皆為商姓保母，並無惡意誣攀商女丈夫、女兒虐嬰或貶損他們情事。

合議庭認，公訴檢察官未具體說明陳母違反個人資料保護法第20條的行為究竟有何「為自己或第三人不法利益」或「損害他人利益」意圖，也未提出積極證據，故判陳母無罪。