童造句「爺爺跳舞」被老師圈起來　網見題目力挺：別限制想像力

記者黃翊婷／綜合報導

這樣的句子到底算對還是錯？一名女網友昨日（8日）在臉書PO文分享孩子的考卷，在看圖完成句子的部分，孩子寫「爺爺為了跳舞，所以很早起來」，卻被老師用紅筆圈起來，讓孩子覺得很疑惑。文章公開之後引發網友熱議，大家看到題目也覺得孩子的句子沒有錯，紛紛留言力挺，「為什麼爺爺不能跳舞？」、「為什麼要限制孩子的想像力？」、「真的在跳搖搖舞，你看他的手在搖」。

▲原PO臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」貼出小孩考卷的照片，只見其中一道題目是請學生看圖完成「爺爺為了……，……。」的句子，孩子的答案是「爺爺為了跳舞，所以很早起來。」沒想到前半部的跳舞卻被老師用紅筆圈起來，雖然沒有打叉算錯，但孩子還是感到很疑惑，「小孩說爺爺就是在跳舞啊，老師覺得答案不OK。」

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文章公開之後，掀起網友留言熱議，大多數人看到題目的圖片也覺得孩子的句子沒有什麼問題，「為什麼爺爺不能跳舞？」、「為什麼要限制孩子的想像力？」、「真的在跳搖搖舞，你看他的手在搖」、「哪裡錯誤？這是沒有一定的答案啊！老師思考邏輯太制式了嗎？」、「很多這類型的題目我也覺得很不OK，如果老師算錯，根本是折斷孩子的翅膀」。

不過，也有部分網友緩頰道，老師只是用紅筆圈起來，應該是希望孩子能使用廣義詞；另一名網友補充說明，看考卷應該是小學3年級以下的，「為了」後面應該要加名詞，而對低年級的學生來說，跳舞、運動都算是動詞，高年級以後才會學到把當詞當作名詞的轉品修辭，所以老師才會把跳舞圈起來，「但說實話，原句我會給對，只是會跟孩子說怎麼寫會更好，畢竟這是現代的習慣語法，但在國語裡確實不是標準語法。」