自製「雙紅線快篩悠遊卡」　他進超商嗶一下秒被圍觀

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書分享丈夫將快篩試劑改做成隨身碟的文章，意外引發熱議。一名網友看到之後，突發奇想將快篩做成悠遊卡，結果去超商買東西時，一拿出來使用，旁邊的客人和店員都在看；後來他在其他網友的建議下，用紅筆畫上兩條線，增加「真實感」，笑翻許多人。

▲原PO將快篩做成悠遊卡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，前幾天看到有人把快篩做成隨身碟，於是決定也來自製一個快篩悠遊卡，他透過網路教學影片，將自己原有的客製悠遊卡拆開，並與快篩試劑的外殼組合在一起，雖然過程中弄壞2張悠遊卡，但幸好第3張有成功，「去超商買東西，旁人跟店員都在看我。」

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文章公開之後，吸引超過千名網友留言討論，還有人建議原PO應該畫上兩條紅線，看起來更逼真，「說真的，畫兩條線保證大家就不只看你，直接像開了一台賓利在路上走，旁人都退避三舍」、「我也來做一個好了」、「我看了都想倒退3步」。

原PO看到網友建議，馬上拿出紅筆加了兩條紅線，但最後又在紅線之間加入一條藍線，以免玩笑開過頭被別人誤會，「還是剛好就好了，別玩太大。」

▼原PO擔心產生誤會，又加了一條藍線。