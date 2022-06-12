朱立倫返台　談訪美之旅「辛苦但很有價值」

▲國民黨主席朱立倫訪美之旅結束。（翻攝朱立倫臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫12日結束訪美之旅，強調這一代的責任就是捍衛中華民國、守護台灣，並說明這趟旅程辛苦卻有有價值，至於有關選情，則稱「我這兩天要隔離」，不願多作回應。

朱立倫2日啟程訪美之旅，根據規劃，2日上午出發，當日上午6時50分抵達舊金山，朱立倫會在華府從3日停留到8日，其中，6日在布魯金斯學會（Brookings Institution）進行公開演講、8日國民黨駐美代表處揭牌。

在朱立倫訪美期間，前台北市議員羅智強突然宣布退出桃園市長選，而同樣有意參選的立委呂玉玲至今仍未與被徵召的前行政院長張善政見面，引來各界關注。對此，朱立倫返抵桃園機場時僅簡短說自己還要隔離，並沒有進一步說明。

有關訪美的過程，朱立倫說，這一代的責任，就是捍衛中華民國、守護台灣，希望台灣和平、安全、繁榮。捍衛民主自由立場，「我們不會有一點退縮，親美就是親民主自由。我們也強烈反對台獨，反對一國兩制，這些舉動都會影響區域安全穩定」，重申將堅定立場，勇往直前。

對於檢疫，朱立倫說，他在飛機上時才發現，入境規定已由7+7放寬為3+4，等到程序完成後會搭乘防疫計程車回家隔離，之後的中常會會透過視訊主持。