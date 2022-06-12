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前台大醫估「真的敵人進來時間」：差不多要出現了

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林氏璧預估下一個新的變種病毒進來的時間。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

傳出新一代的Omicron BA.5開始崛起，在英國已以10倍速度增長，前台大感染科醫師林氏璧被問到「擔不擔心邊境改為3＋4，這些新的變種病毒會進來？」他指出，Omicron的表妹已出現一陣子了，沒有像BA.1、BA.2快速席捲釀嚴重影響，也預估「真的敵人進來時間」，可能也差不多要出現了。

林氏璧指出，近來很多人擔心Omicron的「表妹們」，並透露昨（11）日新光醫院副院長洪子仁與自己討論，擔不擔心邊境改為3＋4，新的變種病毒會進來。他分享一張圖表解釋，南非BA.4、BA.5這波疫情已結束，圖表右上角為新冠住院人數、左下角加護病房住院人數，以及右下角死亡人數的波動都很有限。

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▲▼前台大醫估「真的敵人進來時間」：也差不多要出現了。（圖／截自林氏璧醫師粉專）

▲新冠病毒造成南非住院人數、死亡人數波動都有限。（圖／截自林氏璧粉專）

林氏璧認為，雖然有這些Omicron的表妹，但可看到各國開放的腳步都沒有停下來，因此他個人不會過度擔心，因為它們已經出現一陣子，但並沒有明顯坐大，增加速度也有限，「或是說， 沒有像BA1，BA2一樣快速的席捲世界造成嚴重影響。美國的BA.2.12.1也是一樣。」

「真的敵人，下一株最重要的變種病毒可能還沒出現。」林氏璧預測，不過可能也差不多要出現了，因為2年多來，大概半年左右就會出現一株。但他也強調，大家要戒慎而不恐懼。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日說明，歐美目前檢出BA.4、BA.5的比例上升，其中又以BA.5傳播力看起來更高，可能取代現在的BA.2，疫苗保護力雖然可能受影響，仍可以預防重症。羅一鈞也公布最新基因定序，國內目前仍以BA.2為主達96%，尚未檢出BA.4或者BA.5。

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