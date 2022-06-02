遊覽車無車可跑「活不下去」　交部擬減免第三季汽燃費

▲遊覽車業受疫情衝擊，出車幾乎停擺。（資料圖／台中分署提供）

記者李姿慧／台北報導

受到疫情影響，國旅停擺，遊覽車業幾乎無車可跑，交通部及公路總局初步規劃第三季將減免遊覽車汽燃費，每台車約可減免約1萬元，讓業者可喘口氣，不過有業者表示，許多遊覽車業連第二季汽燃費都繳不出來，車貸也沒錢繳，許多車都已法拍，盼政府協助。

國內疫情升溫，遊覽車業也受到重創，不具名遊覽車業者表示，遊覽車國旅生意從4月起就停擺到現在，跑國旅的遊覽車幾乎無車可跑，跑交通車的遊覽車遇到學校停課，生意也跟著停擺，掉了7成到8成，貸款也繳不起，許多車子都已經被拖去法拍，現行遊覽車有1.3萬輛，實際上有在跑的是1.1萬輛，這次法拍下去，恐怕僅剩1萬輛遊覽車。

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據了解，交通部和公路總局已經著手規劃推出遊覽車第三季(7月到9月)可減免汽燃費，但須依照GPS有實際出車紀錄且營運掉7成以上才可減免，每輛遊覽車約可減免約1萬元左右。交通部表示，交通部長王國材日前在立法院交通委員會已經承諾評估，目前已朝向減免汽燃費方向研擬。

另交通部規劃55億振興國旅，其中預計5億將用來振興遊覽車業，乙等以上評鑑業者，一車可補助1500元。

遊覽車業者表示，很多遊覽車業者連第二季汽燃費都已繳不出來，都活不下去了，等到第三季才減免恐緩不濟急，盼政府可以協助業者第二季汽燃費也可減免。

交通部表示，目前公路總局有汽燃費延緩繳納機制，業者可循此管道。