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下半年「超強運4星座」出爐！貴人相助...專家：升官加薪不是夢

▲開心,生活,星座,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲下半年運勢最旺4星座出爐！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／林懿捷報導

時序已進入6月，即將迎來2022年下半年，隨著星盤運轉，星座運勢網站「星座愛情運勢」就分析指出，包括雙子座、天蠍座、射手座、雙魚座在內的4個星座，在下半年的運勢很旺，不但貴人運佳，事業順遂，表現更能獲得長官肯定，升官加薪更上一層樓。

1. 雙子座

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對雙子座的朋友而言，下半年是貴人運最旺的時刻，尤其在職場中，能體現出優秀的溝通能力和體諒他人的性格，因為有良好的人際基礎，讓你的事業更加順利，無論遭遇什麼問題，貴人總會在關鍵時刻登場，幫助你度過難關。

下半年也更能體會到工作的樂趣，由於效率的提升，也能獲得升遷機會，但注意要保持謙卑和感恩的態度，多聽聽周遭人們的意見，不然即便是貴人出現，你們也只會是而不見。

2.天蠍座

天蠍座一直以來防備心強，做事謹慎，在事業上面很有實力，很容易成功，雖然在上半年運勢所有起伏，但天蠍非常知道如何累積能量，蓄勢待發。做事冷靜理性的他們，非常有商業頭腦，而且眼光獨到，到了下半年，在事業上能獲得好的人脈資源與貴人幫忙，進而得到更好的合作機會，並以此推動事業發展。

3.射手座

射手座的朋友一向較有野心，希望自己獲得成功，用喜歡的方式生活。射手座的人生中本來就充滿著貴人，帶來不少幫助。前段時間的水逆，也影響到他們，失眠且多夢，容易受到消極的情緒影響。

但是沒關係，射手座從下半年開始，整體運勢將有所上升，而且還會獲得很不錯的貴人運，特別是在銷售和面試方面，也能得到貴人幫忙，獲得滿意的成績。

4.雙魚座

雙魚座的朋友本身比較容易敏感情緒化，對於外界的環境感知特別敏銳，所以每當遇到困難，就會表現得非常低落，無法獨自克服問題，但在進入下半年之後，綜合運勢將會很不錯，特別有貴人運，之前不順遂的雙魚，渴望在貴人的協助下，輕鬆地取得好成績，也能夠獲得長官的誇讚及認可，接下來的時間裡，事業能一帆風順，有所斬獲。

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