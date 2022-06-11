　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

見媽媽被砍殺　15歲少年衝歹徒面前「擋刀」喪命

A 15-year-old boy who was murdered while trying to protect his mother during a 'ferocious' double stabbing has been...

Unleashed Xtreme 發佈於 2022年6月11日 星期六

圖文／CTWANT

英國曼徹斯特一名15歲男童雅庫布（Jakub Szymanski）與母親週四（9日）晚間遭到一名男子攻擊，為了保護被砍傷的媽媽，雅庫布勇敢擋在兇手前面，卻也因此被刺死。此事曝光後，雅庫布的英勇行徑讓許多民眾感動，稱讚他是一位小英雄。

綜合外媒報導，雅庫布與40歲母親生活在曼徹斯特邁爾斯普拉廷，不過本週四晚間9點30左右，母子倆竟遭受友人、一名44歲男子攻擊，據悉雅庫布在被刺傷後，仍然試圖幫助自己受傷的母親，卻也遭受男子攻擊；事後雖然2人都被送往醫院急救，但雅庫布在1小時候，仍因為傷重不治身亡。

見母被砍殺15歲男童「擋刀」犧牲性命　鄰居淚讚：他是英雄

報導指出，警方在接獲報案後趕緊前往現場處理，並在11日逮捕行兇男子，並以謀殺罪將他起訴；11日警方仍在案發現場蒐集相關證據，希望釐清當晚的事件全貌。

事發後，鄰居也相當惋惜，一名不願透露姓名的鄰居表示「這個男孩絕對是個英雄，這裡的每個人都知道他的善良。他是個了不起的人，他是英雄，應該被人們銘記」。警方偵查總督察（DCI）史密斯（Alicia Smith）也表達惋惜「一個十幾歲的男孩失去了生命，他的母親不僅為了失去兒子而悲傷，也正在毫無疑問的創傷中盡力恢復」，同時呼籲目擊者提供相關資訊給警方。

A man has been arrested on suspicion of murder. RIP

Manchester Evening News 發佈於 2022年6月11日 星期六

延伸閱讀
「詭異綠衣男」走近床邊　老師見「超怪圖畫」約談12歲女童…發現驚人真相
燒烤店搭訕遭拒…惡煞痛毆白衣女「打到趴地」　囂張對話流出：60萬解決
前老闆邀波特王「當面對質」…狠酸：看他敢不敢　認了不知YT賺那麼多

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
好市多西瓜一切流湯「狂噴20秒」！　內行揭5招避踩雷
男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因
平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年　老闆1句話笑了
米砂結婚了！淚崩曝心聲：沒想過我們會有結婚一天
私密照被男友「報復性散佈」！她血淚教2招還擊
唐山「多男圍毆1女」最後犯嫌落網　微博熱搜前10攻佔7名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州出現「神秘類人生物」　疑似美國鄉野怪談「皮行者」

見媽媽被砍殺　15歲少年衝歹徒面前「擋刀」喪命

英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

拜登警告：美國通膨可能會持續一段時間

俄烏持久戰108天　烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

烏克蘭憂心「戰爭疲勞」幽靈纏身　削弱西方擊退俄軍侵略決心

CNN：普丁野心露餡「自詡彼得大帝」　恢復帝國才是最終目標

馬力波躺滿屍體如死城！屍毒染水井致霍亂擴散　烏克蘭官員崩潰求救

拜登：美國曾警告「俄羅斯將入侵」　但澤倫斯基不想聽

在家放「100隻蟑螂」30天爽賺5.9萬！　網崩潰：不可能答應吧

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

具俊曄「驚喜幫小S慶生」獻唱生日歌　直呼她乳名「婷婷」：最好的小姨子

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

拍下看網球賽的觀眾們　頭同步搖擺成魔性Wave

德州出現「神秘類人生物」　疑似美國鄉野怪談「皮行者」

見媽媽被砍殺　15歲少年衝歹徒面前「擋刀」喪命

英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

拜登警告：美國通膨可能會持續一段時間

俄烏持久戰108天　烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

烏克蘭憂心「戰爭疲勞」幽靈纏身　削弱西方擊退俄軍侵略決心

CNN：普丁野心露餡「自詡彼得大帝」　恢復帝國才是最終目標

馬力波躺滿屍體如死城！屍毒染水井致霍亂擴散　烏克蘭官員崩潰求救

拜登：美國曾警告「俄羅斯將入侵」　但澤倫斯基不想聽

在家放「100隻蟑螂」30天爽賺5.9萬！　網崩潰：不可能答應吧

史上最高價廢墟！高雄74年透天厝成交價破億　房仲：不算貴

柯瑞太獨特而被討厭　詹皇槓酸民：只會否認他有多與眾不同

香格里拉視訊演講　澤倫斯基：烏克蘭是全球借鏡

米砂婚禮玩人體壽司！　「肌肉猛男頂蛋糕」她羞爆…賓客嗨翻

玉山盃／新北、桃園爭U18組訓權　國手選拔辦法報你知

「控分哥」變籃板魔人　威金斯：因為我想贏

楊紫瓊本人多瘦？　Janet一張合照驚呆網

帕克見證馬刺將火炬傳給勇士　2013年交手就發現浪花兄弟很難纏

黃恩賜相隔264天先發　鋼龍最怕的小可愛不在

9歲女童後頸「痣」異常快速生長　檢查驚見已被吸血1個月

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

見母被砍　少年衝上前擋刀喪命

女童畫「詭異綠衣男」　老師識破恐怖真相

在家放「100隻蟑螂」爽賺5.9萬　網崩潰

書只印圓周率　突登銷售榜第1名

她激情車震染HPV　車險公司須賠1.5億

德州出現神秘類人生物　疑鄉野怪談皮行者

美中防長會談提台灣　北京：不惜一戰

找不到住所帶狗　男依偎愛犬陳屍街頭

拜登警告：美國通膨可能會持續

英記亞馬遜流域失蹤　警方打撈出人類遺骸

烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

他下水撿飛盤「遭鱷魚狂啃」四肢剩一肢

女球迷跳應援舞「嗨到露奶」慘了

輸不起！　他「左鉤拳」打臉歡呼粉絲

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

米砂婚禮淚崩！「沒想過我們會有結婚一天」

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

獨／龍鳳胎超音波照曝！2屍4命遭殺

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

鳴日號「恐怖騰空跳動」　驚悚影片曝光

停車場2屍4命血案！凶器疑為法器「金剛杵」

淘寶買橡皮艇「菲律賓出發」！2男海上漂3天進台東

3年賠800萬！57年西門町一條龍餃子館歇業

Buffet吃一半突然要結帳　網一致推：最沒爭議

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

更多

最夯影音

更多
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛
王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面