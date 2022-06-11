見媽媽被砍殺　15歲少年衝歹徒面前「擋刀」喪命

A 15-year-old boy who was murdered while trying to protect his mother during a 'ferocious' double stabbing has been... 由 Unleashed Xtreme 發佈於 2022年6月11日 星期六

圖文／CTWANT

英國曼徹斯特一名15歲男童雅庫布（Jakub Szymanski）與母親週四（9日）晚間遭到一名男子攻擊，為了保護被砍傷的媽媽，雅庫布勇敢擋在兇手前面，卻也因此被刺死。此事曝光後，雅庫布的英勇行徑讓許多民眾感動，稱讚他是一位小英雄。

綜合外媒報導，雅庫布與40歲母親生活在曼徹斯特邁爾斯普拉廷，不過本週四晚間9點30左右，母子倆竟遭受友人、一名44歲男子攻擊，據悉雅庫布在被刺傷後，仍然試圖幫助自己受傷的母親，卻也遭受男子攻擊；事後雖然2人都被送往醫院急救，但雅庫布在1小時候，仍因為傷重不治身亡。

報導指出，警方在接獲報案後趕緊前往現場處理，並在11日逮捕行兇男子，並以謀殺罪將他起訴；11日警方仍在案發現場蒐集相關證據，希望釐清當晚的事件全貌。

事發後，鄰居也相當惋惜，一名不願透露姓名的鄰居表示「這個男孩絕對是個英雄，這裡的每個人都知道他的善良。他是個了不起的人，他是英雄，應該被人們銘記」。警方偵查總督察（DCI）史密斯（Alicia Smith）也表達惋惜「一個十幾歲的男孩失去了生命，他的母親不僅為了失去兒子而悲傷，也正在毫無疑問的創傷中盡力恢復」，同時呼籲目擊者提供相關資訊給警方。

A man has been arrested on suspicion of murder. RIP 由 Manchester Evening News 發佈於 2022年6月11日 星期六

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