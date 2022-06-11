私密照被男友「報復性散佈」！她血淚教2招還擊

▲女網友發文教學，當照片被外流時該如何反擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多情侶熱戀時會拍下私密照助興，但關係破裂後，卻會成為被威脅的把柄。一名女網友表示，她從沒想過性私密影像會出現在陌生人的螢幕中，因此她教同樣受害的網友可以透過兩種方式反擊。

該名女網友在Dcard發文表示，分手後被男友報復性散佈私密照，甚至還上傳影音網站和各大社團時該如何是好，「未曾想像，收藏在最深處的性私密影像，出現在陌生人的螢幕裡…從害怕到面對，我們知道一點都不容易、一點也不簡單。」

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她分享，受害者可以透過政府網站「私ME_成人遭散布性私密影像申訴服務網」進行申訴，讓被上傳的影片下架，「私ME」有24小時的線上表單申訴，以及專線02-2576-2016可供諮詢。

其次，也可以向衛生福利部「數位/網路性別暴力被害人保護服務計畫」所成立的臉書粉專「Gender愛是零暴力」諮詢，獲得幫助。

她補充，私ME服務有提供免費線上法律諮詢服務、證據保留教學、協助報警流程、下架移除機制、後續諮商轉介等5種功能，「鼓勵大家傳給認識的朋友，讓周遭朋友或是自己遇到時，能有個方向，知法懂法，而後能使用法律為自己反擊」。

網友看完紛紛留言，「謝謝妳的分享，希望所有女生知道，但是永遠不要用到」、「我才在煩惱這個，妳文章打得太詳細了，我好感謝你」、「前任不敢放，因為我有他喝醉尿失禁的影片」、「祝所有人一輩子都不會遇到這種事」，也有人說「從一開始就不要拍，不要留下後患是最直接的辦法」。

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