快訊／指揮中心宣布13日起　取消快篩試劑實名制購買單雙號限制

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌11日上午召開擴大防疫會議，針對邊境管制措施調整規劃，指揮中心表示，衡酌國際及國內疫情趨勢，並參考新加坡、日本及韓國等國作法，在維持入境對象及來台事由，且調控入境總量的前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長於今11日上午9時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內疫苗施打情形、邊境管制措施調整規劃以及快篩試劑盤整等議題進行討論。

指揮中心表示，全球疫情上下波動持平，各國因檢測量縮減，可能低估病例數，國內疫情近一周略有下降趨勢，北部及東部縣市新增病例數下降，中南部縣市病例增長幅度趨緩，研判可能已近高峰。

指揮中心表示，兒童第一劑疫苗施打情形截至本（6）月9日止，6-11歲兒童莫德納疫苗已接種約28.4萬人次，5-11歲兒童輝瑞疫苗已接種約73萬人次，合計已超過百萬人次，以戶籍人口數計算，第一劑涵蓋率已達71%，若計入已確診但尚無法施打孩童人數，第一劑社區涵蓋率已達86.6%；此外，指揮中心已於昨（10）日宣布，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，ACIP委員會建議5-11歲幼童應完成兩劑COVID-19疫苗接種，兩劑間隔4-8週以上。

指揮中心表示，衡酌國際及國內疫情趨勢，並參考新加坡、日本及韓國等國作法，在維持入境對象及來臺事由，且調控入境總量的前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數，另由於飛航及客艙組員前兩劑疫苗隻施打率已接近百分之百，第三劑疫苗施打率也已達98%，相關人員在境外仍有一次性房卡等強化管制措施，建議國籍航空機組員之檢疫措施以及返台防疫措施亦可視長、短程航班以及機組員疫苗施打情形配合調整。

指揮中心表示，有關快篩試劑實名制第二輪之販售情形，本月6日實施後買氣明顯趨緩，目前各實名制據點已可隨到隨買，擬自下週一（本月13日）起，取消快篩試劑實名制購買單雙號之限制。

蘇貞昌指出，感謝指揮中心與地方政府以及全國民眾積極配合，我國國內疫苗接種從去（2021）年一開始施打意願不高，到現在涵蓋率已逐漸提升至新高，不只第一劑施打率已超過九成，若以符合接種間隔的人數計算，第三劑的總人口涵蓋率以及65歲以上長者之涵蓋率也都超過九成，近日5-11歲兒童疫苗施打率也超過七成，突破百萬人次，已超越許多國家；有關指揮中心昨日宣布兒童第二劑疫苗施打規劃，請持續掌握兒童疫苗到貨與庫存量，並請指揮中心清楚說明第二劑疫苗施打原則與指引，讓家長得以充分掌握資訊後進行決定，也請指揮中心參考第一劑的施打經驗，妥善規劃第二劑兒童疫苗施打作業。

蘇貞昌表示，有關指揮中心所提逐步開放邊境以及國籍航空機組員之檢疫措施調整等規劃，請指揮中心與相關部會妥為整備，具體措施及細節由指揮中心適時向外界宣布。

今日與會者包括行政院沈榮津副院長、李孟諺秘書長、羅秉成政務委員兼發言人、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長、副指揮官陳宗彥次長、專家小組召集人張上淳教授、經濟部王美花部長、勞動部許銘春部長、教育部潘文忠部長、交通部王國材部長、外交部田中光次長、衛福部薛瑞元次長、疾管署周志浩署長、莊人祥副署長、交通部民航局林國顯局長、觀光局張錫聰局長。