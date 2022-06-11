今防劇烈雷雨攻擊！　明晚雨停「熱如盛夏」破36℃

▲今天受到「滯留鋒」影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到「滯留鋒」影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率。明天晚上開始天氣好轉、降雨停歇，下週一、二「熱如盛夏」，花東高溫可能超過36度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日「滯留鋒」影響，有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局特報。今日各地氣溫：北部23至31度，中部23至32度，南部23至34度，東部21至33度。明(12)日「滯留鋒」逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，需注意；明晚起天氣好轉，降雨停歇。

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▲下週一、二(13、14日)「西南季風」偏強，背風面北部、東半部平地晴朗。（圖／翻攝中央氣象局）

下週一、二(13、14日)「西南季風」偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、「熱如盛夏」，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面中南部則有局部短暫陣雨，山區午後亦有局部陣雨。

下週三(15日)「滯留鋒」南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨。下週四、五(16、17日)「滯留鋒」再向北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，反而南方水氣增多，大氣很不穩定，有利強對流發展，尤其以午後機率高於其他時間，仍為多雨的型態，需持續觀察。

▼11日4：40真實色雲圖顯示，「滯留鋒」雲帶仍通過台灣附近(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，台灣海峽及西南沿海有線狀降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）