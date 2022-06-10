摩艾石像之亂！橋頭地檢署決戰泰國　力擋2億安毒進台灣

▲橋頭地檢署組成專案小組，成功在泰國查獲200公斤安毒，包裝在「摩艾石像」內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

跨海阻毒！一批將近200公斤的安非他命要從泰國運輸出境來到台灣，不過還好橋頭地檢署掌握情資，透過刑事局以及駐泰聯絡官，及時查獲這批毒品。

橋頭地檢署接獲情資，有一批200公斤的安非他命將藏在「摩艾石像」當中，混淆成為貨櫃海運進到台灣，這份情資十分重要，所以橋頭地檢署指揮刑事局、刑事局的駐泰聯絡官以及保三總隊第二大隊組成專案小組，成功在8日下午的兩點半，透過泰國警方查獲安非他命200公斤，初估市價高達新臺幣2億以上。

▲在泰國查獲200公斤安毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泰國查獲200公斤安毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

橋頭地檢署表示當初接獲的情資是說「東南亞不法販毒集團，會以進口摩艾石像作為掩護，準備以海運貨櫃走私之方式，運輸毒品來臺，伺機販售」。結果真沒想到就在泰國春武里府一間物流公司貨物儲存場， 查獲夾藏於石像內之第二級毒品安非他命200公斤，並逮捕一名泰籍犯嫌，後續將由檢警專案小組，持續追緝其他成員。

▲橋頭地檢署組成專案小組，成功在泰國查獲200公斤安毒，包裝在「摩艾石像」內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

