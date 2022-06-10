▲長瀨昆妮健身穿超辣，大露「南北半球」，網友全看傻。（圖／攝自hou_queenie的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

連千毅辣妹班底「長瀨昆妮」身材火辣，每次現身連千毅直播都會成為焦點，知名度大開的她常在社群網站分享性感辣照，日前她到健身房健身，衣著穿超辣，讓網友們都看傻直呼「露出來了」。

長瀨昆妮在IG分享一系列健身房運動照片以及影片，畫面中紮起長馬尾，穿著特殊造型的超短小可愛「大露南半球」，使用健身器具時還用各種「邪惡角度」拍攝，上下半球都一覽無遺，讓不少網友暴動留言「南半球天氣晴朗」、「真要命！」、「這運動裝太辣了」、「什麼鬼角度！」、「北半球露出來了」。

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▲長瀨昆妮健身穿超辣，「邪惡角度」大露南北半球。（圖／攝自hou_queenie的IG）

JKF女郎長瀨昆妮是日本華僑，擁有甜美外貌和火辣身材，她也曾向《ETtoday新聞雲》透露，過去在京都就讀大學且主修日文，後來在販賣滑雪、登山用品、泳裝的公司上班，跟同事、長官全使用日文溝通，直到新冠肺炎疫情爆發，才決定結束在日本長達10多年的生活，回到台灣發展。

▲長瀨昆妮身材火辣，因成為連千毅助理，在直播中爆紅。（圖／攝自hou_queenie的IG）

