快訊／鳳梨遭連千毅提告！警方證實：已通知到案說明

▲鳳梨（左）遭連千毅（右）提告。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、連千毅）

記者閔文昱、陳以昇／新北報導

直播主連千毅在31日宣布對網紅鳳梨（吳弘逸）提告公然侮辱、恐嚇危安，並透過臉書斥責，「別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」新北市蘆洲警分局稍早證實，連千毅在5月21日晚間7時許到轄區延平派出所，對網紅吳泓逸（鳳梨）提告公然侮辱、恐嚇罪，承辦警員31日已致電給鳳梨請他到案說明。

連千毅5月31日在臉書直接點名鳳梨，「吳泓逸，好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」他批評對方滿口三字經、五字經，且「成日物化女性」，已經在網路上對年輕人造成不良影響，「你要懂得反省，今天你有這一切，要感謝上天，給你一個賺錢的機會，而不是整天在網路上興風作浪、相信你沉澱一下，你的成就、會相對提高！」

對此，鳳梨也在臉書發文反擊，「二審要你開庭，你就說確診，我只是麻煩你卡止咧就告我恐嚇，整天浪費司法資源，不知道在幹什麼。」他指稱對方整天在網路上嗆人、動用私刑、盜用照片都沒被告，現在卻跑來告一個「生意人」，「誰能跟社會我連董的阿兄告知一下…說他又吃飽太閒了…」不認對連千毅有恐嚇行為。

