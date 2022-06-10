46%確診死者3天內亡！　台大醫曝「超額死亡」危險訊號

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會及台灣鼻科醫學會共同舉神秘鼻腔透視巡迴展，基金會董事長黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情持續，昨天新冠肺炎死亡、中重症個案數雙創新高，據統計，今年到6月9日為止，發病3天內死亡的確診者約占整體46％。感染科權威黃立民今（10）日直言，台灣的確有「超額死亡」狀況，最主要的關鍵就是，有一些人發病僅3~5天就死掉，這個現象是危險訊號。

近期新冠肺炎單日確診人數仍在7~8萬上下浮動，但死亡已經連續兩天創新高，昨天單日新增死亡211例、中重症新增575例，雙雙破紀錄；指揮官陳時中期望死亡率控制在千分之1，不過最新致死率已來到千分之1.05，相當於攻破「陳時中防線」。

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李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民上午出席「神秘鼻腔透視巡迴展」記者會，會前受訪被問及近期死亡人數攀升，是單純統計現象還是有超額狀況？他直言「台灣的確有超額死亡狀況」，最主要的標的就是有一些人發病僅3~5天、一週就死掉，這個現象是危險訊號，因為一般期待死亡個案是一個星期之後才死亡，病程應該是這樣子。

黃立民指出，無法排除太晚診斷、無法很快拿到藥等流程問題，目前的醫療量能儘管很緊繃，但還不到不足的地步，只是從確診到醫院照護的流程仍有檢討的空間。

黃立民也呼籲，要減少死亡率，有一部分要從病人本身下手，慢性病控制好一點，避免肥胖等危險因子，同時免疫力不要太差，生活作息不要不規則。

也要注意不要去曝露太大量的病毒，黃立民說，因為曝露病毒量跟嚴重程度成正比，在路上跟人擦肩而過得到的感染都較輕微，因為病毒量少，如果跟一個朋友連續好幾天近距離聊天、吃飯，這種病毒量就大，家庭內的病毒量也大，因為家中若有人感染，適當的間隔是很重要的。