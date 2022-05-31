徐媽媽眼淚潰堤！飛官雙親接驚天噩耗　殯儀館悲痛見兒最後一面

▲飛官徐大鈞殉職，心碎的父母趕往高雄市立殯儀館見兒子最後一面。（圖／攝影中心，下同）

記者蔡怡萍／綜合報導

空軍官校AT-3少尉飛官徐大鈞今（31）日上午8時3分進行飛行訓練時，卻在起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，徐大鈞不幸殉職。住在新北市的父母得知噩耗，下午強忍著莫大悲痛，趕到高雄見兒子最後一面，稍早抵達高雄市立殯儀館等待相驗結果。

一早在墜機地點發現徐大鈞不幸殉職後，第一時間通知住在新北市新店區的父母，家屬得知噩耗緊急南下高雄，一路強忍哀痛欲絕趕往墜機第一現場，了解事故發生情況。

徐大鈞遺體移送高雄市立殯儀館相驗死因，年邁父母也趕往見兒子最後一面，徐媽媽步入殯儀館，忍不住頻頻以手中手帕拭去奪眶而出的淚水，忍住悲戚情緒跟著女兒進入解剖中心。

而在2017年徐大鈞考上空軍官校時，父親曾在臉書祝賀兒子並表示「以你為榮」，今年4月徐大鈞生日時也留下祝福「生日快樂！飛翔天際！」，以兒子為驕傲的徐爸爸，在面對兒子成為冰冷遺體時不忍發抖、神情痛絕，雙手在胸前不安緊握，拖著沉重步伐看望他最後一面，原本活生生的兒子，在23歲正要展翅翱翔天空的年紀，卻因執行他最愛的飛行訓練，生命從此嘎然而止。

目前高雄市立殯儀館已進行遺體相驗，等待結果中，以釐清真正死因。