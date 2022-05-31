飛官徐大鈞青澀照曝　國中導師聞噩耗心碎：他是班上開心果

▲殉職的飛官少尉徐大鈞就讀國中的畢業紀念冊 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

高雄空軍官校飛官少尉徐大鈞，31日進行AT-3教練機例行訓練時，不幸發生墜機殉職，徐的國中班導師莊靖芬接獲校長通知時，以為徐要回來看她，結果卻接到這個噩耗，令她相當不捨。班導回憶，徐大鈞就學期間是班上的開心果，人緣也相當好，曾參加英文歌劇比賽，也提供老師很多想法。

31日上午，空軍官校少尉飛官徐大鈞在駕駛AT-3教練機進行訓練時，不幸墜機殉職；消息傳回徐大鈞曾就讀的新店區文山國中，校長黃美娟隨即通知當年徐的班導師莊靖芬，莊第一時間以為徐大鈞衣錦還鄉要回來看她，到校後看不到人反問「小孩在哪裡？」，後來被告知徐墜機殉職，當場錯愕紅了眼眶。

莊靖芬回憶，徐大鈞的父親是位導演，對兒子的教育完全不設限，徐的個性活潑，很有自己的想法，是同學中的開心果，有一次參加英文歌劇比賽時，還提供表藝老師自己的想法，與同學間互相討論。

徐也分享自己在家中用寶特瓶做實驗，結果卻爆炸，他還很開心地跟她說「我實驗成功了！」，認為徐相當有冒險精神；面對徐大鈞殉職，班導師紅著眼眶相當不捨，「很可惜，他是個很棒的孩子。」