去年水溪靶場精彩演練　失事AT-3雲端翱翔英姿成絕響

▲▼有航空迷去年在嘉義東石水溪靶場拍到31日失事、編號0852的AT-3教練機。（圖／航空迷提供）



記者翁伊森、林冠吟／綜合報導

空軍官校飛官少尉徐大鈞31日駕駛AT-3編號0852教練機，於岡山基地進行例行訓練時，因不明原因墜毀殉職。嘉義則有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事飛機在空中飛行的英姿。

航空迷指出，去年有拍到失事的AT-3編號0852教練機出現在東石水溪靶場進行炸射訓練，儘管教練機炸射威力不及幻象、F-16等主力戰機，但藉由飛行員高超的駕駛技術，還是讓AT-3教練機上演高難度飛行，讓航空迷相當驚艷。

不過東石水溪靶場今年1月也傳出一起飛官殉職意外，上尉飛官陳奕1月11日駕駛F-16V單座戰機（機號6650）進行炸射訓練時，於下午5時許被航空迷目睹機身以大角度翻滾墜海，不幸殉職。事後，內政部也核准陳奕入祀忠烈祠。

對於此次AT-3教練機失事意外，前空軍校長張延廷指出，飛機失事不外乎有三項原因，天氣、機件、人為，且據他初步分析，不幸殉職的少尉飛官徐大鈞因第二次單飛，駕駛AT-3飛行時間不過24小時，相對資淺，面對突發狀況恐不及資深飛行員來的迅速，加上AT-3服役34年，機件恐有老舊情形，種種因素都可能是導致此次墜機事故的原因。但他也表示，AT-3不幸墜機時，墜毀在西瓜田中，可見飛官在第一時放棄寶貴逃生機會，努力操縱飛機避開民宅與人口密集處，「他真的已經盡力了」。