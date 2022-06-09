短褲妹單挑3.5噸貨車！光腳狂奔「猛力頭槌」慘躺平…60秒離奇影曝

記者閔文昱／綜合報導

台北市承德路4日清晨5點多發生一起事故，一名司機駕駛3.5噸半貨車行經承德路二段、民權西路102巷33弄路口時，前方突然出現一名身穿白衣短褲、疑似光著腳丫的女子朝他狂奔而來，並往貨車車頭猛力頭槌，隨後直接躺平在路中央。離奇畫面曝光後，引發不少網友熱議。

有網友將這段60秒行車紀錄器PO上網，只見貨車駕駛在看到女子後趕緊將車輛停下，不過女子還是持續朝他狂奔，最後一頭撞上貨車車頭並仰躺在馬路上。這時後方男性友人見狀後趕緊小跑步跟上，並用手勢向司機示意，表示女子是喝多了發酒瘋，請司機繞道離開，並走到車窗旁向司機道歉，司機這才倒退離開。

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▲一名女子酒醉後在路上狂奔，並頭槌一輛經過貨車（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

影片曝光後，許多網友紛紛笑稱，「真心覺得，發明行車紀錄器的人應該要得到諾貝爾獎」、「真的有夠勇啊，那個『碰』一聲有夠療癒」、「這不是在碰瓷欸，她是真的想撞爛你」、「我一瞬間彷彿到了西班牙奔牛節活動現場，台灣果然是文化多元的地方」、「這是我看過史上最有衝擊力的假車禍了」。

不過也有網友提醒，「建議遇到這種事還是要報警，並保存好行車記錄器，以免事後反而被告肇逃，真的就是有人這麼誇張！要多多提防小心」、「最好還是要報警、保存證據、不要離開現場，反告詐欺，行車紀錄器才是自保之道」、「應該要報警才對，車子被他們撞，然後現在詐騙又一堆，天曉得他們要幹嘛」。

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