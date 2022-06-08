彰化13層大樓火警！53人緊急疏散　8樓住戶客廳一片焦黑



▲彰化曉陽路大樓發生火警，53位住戶緊急疏散，所幸無人傷亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、許權毅／彰化報導

彰化市曉陽路一處13層樓大樓8日上午7時許發生火警，警消獲報到場後，發現為8樓一戶民眾的客廳起火，火勢順利在40分鐘內撲滅，不過該棟大樓為集合住宅人口眾多，救災人員到場後趕緊疏散總計53位住戶，上午7點發生火警，許多民眾仍在睡夢之中，所幸無人傷亡。

彰化分隊表示獲報後，立即派遣9輛消防車、20名消防員趕赴現場，發現濃煙從8樓竄出，立刻進行灌救，火勢在上午7點44分順利控制撲滅，警消到場時發現住戶已自行順利逃至一樓，逐一清點後確認該棟大樓53位住戶無人受困。





▲8樓住戶家中客廳起火，屋內被燒成一片焦黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分隊小隊長周文謀指出，現場燃燒面積約25平方公尺，詳細財物損失仍須待清查釐清。第一大隊大隊長張恭維表示，由於現場是集合住宅人口眾多，住戶內有無居家隔離、檢疫者待查，不過若有民眾為上述身分，事態緊急仍須緊急疏散。中央指揮中心也曾表示，若有危及生命安全之虞，就可以戴上口罩逃出房門。

▲該大樓為集合住宅，總計53位住戶倉皇逃命。（圖／記者唐詠絮翻攝）



