全台首例青少年染疫亡「4小時火化」　陳時中重申：儘速為原則

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠確診者遺體火化爭議持續，全國首例青少年染疫死亡個案的家屬批評政府政策反反覆覆，遺體被迫在4個小時內火化，這對家屬是嚴重的傷害；也引發地方、中央不同調等疑慮。指揮中心指揮官陳時中今（9）日應，現在規定確診之後24小時報告，相關事情都完成還是以儘速火化為原則。

國內許多新冠確診者死亡在24小之時內被火化，使家人無法見最後一面造成許多遺憾，衛福部表示，會找出可行的方法，讓遺屬完成瞻仰遺容的心願。

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陳時中今日則強調，指揮中心從一開始公告就說明這個病例24小時之內應該報告，對屍體處理原則必須以火化，如果要深埋要報地方衛生主管機關核准。指引上也說明，遺體要包覆兩層屍袋使用消毒液關起來之後就不再打開，所以瞻仰遺容有其困難性，包含屍袋打開可能有殘餘氣體，沒放冰櫃要瞻仰也有困難度，後續會請相關處理業者或民政單位，「他們對整個入殮、大體處理比我們更有經驗」，提出意見再一起討論。

不過，全台首例15歲青少年死亡個案家屬質疑，司法相驗時已無感染力，為何還是要24小時內火化？陳時中表示，現在規定確診之後24小時報告，相關事情都完成還是以儘速火化為原則。