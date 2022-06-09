iPhone打錯字1秒解決！「三指滑動」直接回上一步　別再狂搖手機

▲ iPhone有許多實用的隱藏版功能。（圖／pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

用iPhone打錯字需要修改時，除了最常用的長按游標或空白鍵以外，其實還有其他隱藏版功能。日媒介紹，需要刪掉錯誤資訊時，「晃動還原」和「三指取消」都是有用的方法，其中「三指取消」更是能夠輕鬆將做錯的動作一秒還原。

▲ iPhone可透過晃動還原輸入。

日媒PHILE WEB報導，iPhone的「晃動還原」功能是指透過搖晃手機的動作快速還原，直接回到上一步，使剛剛輸入的文字消失。但成功與否受到晃動手機的力道影響，且平常使用時就算只是無意間晃動手機，也會跳出是否需要還原動作的警示窗。

▲ 三根手指左滑或右滑可還原或重置。

若想快速刪除打錯的文字，也有人推薦使用「三指取消」的方式，也就是同時使用三根手指頭觸碰螢幕後向左滑動，便可像「晃動還原」一般，直接回到上個動作，若向右滑則可重新執行上個動作。因此打完一段文字後，以三指左滑可讓文字一口氣消失，這時只要右滑就會重新出現。

「三指取消」和「晃動還原」的差別在於後者晃動手機後會先跳出是否執行還原的警示窗，按下執行後才會還原，相較之下前者較為簡單，就算做錯也可馬上重來，只要學會就能成為打字時非常實用的技巧。

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