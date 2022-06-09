次世代莫德納出貨時間未定！陳時中：合約有選擇權「約千萬劑未到」

▲莫德納疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國莫德納（Moderna）公司8日宣布，含有針對Omicron的雙價疫苗可產生更高的中和抗體，被視為次世代疫苗快要來臨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日說明，今年和明年合約包含既有疫苗也可選擇次世代疫苗，現在還沒有看到相關技術性資料，但陳時中也強調，今年仍有1千萬餘劑疫苗尚未到貨，我方有額度，也有選擇權。

根據外媒報導，新型二價疫苗可同時對抗Alpha與Omicron變異株，對比原本疫苗，新款疫苗受試者對抗Omicron病毒的中和抗體幾何平均效價（GMT）為前者8倍，且耐受性相對低。莫德納公司已向監管機構提交數據與分析結果，希望在今夏上市。

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指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有918.6萬劑到貨。發言人莊人祥說明，目前相關庫存還有317萬劑，至於次世代疫苗開始出貨還不知，美國FDA計畫6月底審查，台灣部分也會儘速請他們提供文件，後續還有ACIP討論，新的次世代疫苗要供貨還有很多未定期程，後續會依據施打狀況來評估次世代怎麼分配。