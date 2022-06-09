喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

▲喵星人渾身是血倒臥路中，警方不但開啟警示燈，還通知動保人員，救貓如救人的精神，令人感動。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前凌晨巡邏時發現有隻流浪貓橫躺在路中間，貓咪不停喘氣，身旁還有掉落的貓毛及一灘血跡，情況危急，員警擔心貓咪會二度被撞，於是車停後方開啟警示燈，並連絡動保人員搶救，員警遠遠觀察，靜靜守候，直到動保人員到場救治，才救回一條命，員警救貓如救人的溫暖且認真舉動，令人感動。

警五分局北屯派出所警員陳祥豪、趙伯修，日前凌晨3點多巡邏到國豐街與北華街口時，眼尖的陳員發現前方有隻貓咪橫躺在路中間，肚子仍有起伏但不知傷勢如何，2人下車察看，擔心視線昏暗，貓咪恐遭車輛輾傷，於是將警車停在貓咪後方並開啟警示燈，警告後車。

2人往貓咪靠近時，發現貓咪不停喘氣，雖然身旁一灘血，但還有生命跡象，趕緊通報動保人員前來救援。

傷貓見有人靠近，不顧傷勢衝進路旁的車底下，2人不敢太靠近，只得在遠處觀察，關心守候，不久，動保人員到場，以長套網協助縮小貓咪移動範圍，等貓咪躲到角落時，順利將牠抓進籠內，立即送至動物之家救護。

雖然只是流浪貓，但警方仍發揮大愛，救貓如救人，緊急應變，及時拯救一條寶貴的生命。