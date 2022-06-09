　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

▲▼喵星人渾身是血倒臥路中，警方不但開啟警示燈，還通知動保人員，救貓如救人的精神，令人感動。（圖／警方提供，下同）

▲喵星人渾身是血倒臥路中，警方不但開啟警示燈，還通知動保人員，救貓如救人的精神，令人感動。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前凌晨巡邏時發現有隻流浪貓橫躺在路中間，貓咪不停喘氣，身旁還有掉落的貓毛及一灘血跡，情況危急，員警擔心貓咪會二度被撞，於是車停後方開啟警示燈，並連絡動保人員搶救，員警遠遠觀察，靜靜守候，直到動保人員到場救治，才救回一條命，員警救貓如救人的溫暖且認真舉動，令人感動。

▲▼喵星人渾身是血倒臥路中，警方不但開啟警示燈，還通知動保人員，救貓如救人的精神，令人感動。（圖／警方提供，下同）

警五分局北屯派出所警員陳祥豪、趙伯修，日前凌晨3點多巡邏到國豐街與北華街口時，眼尖的陳員發現前方有隻貓咪橫躺在路中間，肚子仍有起伏但不知傷勢如何，2人下車察看，擔心視線昏暗，貓咪恐遭車輛輾傷，於是將警車停在貓咪後方並開啟警示燈，警告後車。

▲▼喵星人渾身是血倒臥路中，警方不但開啟警示燈，還通知動保人員，救貓如救人的精神，令人感動。（圖／警方提供，下同）

2人往貓咪靠近時，發現貓咪不停喘氣，雖然身旁一灘血，但還有生命跡象，趕緊通報動保人員前來救援。

傷貓見有人靠近，不顧傷勢衝進路旁的車底下，2人不敢太靠近，只得在遠處觀察，關心守候，不久，動保人員到場，以長套網協助縮小貓咪移動範圍，等貓咪躲到角落時，順利將牠抓進籠內，立即送至動物之家救護。

雖然只是流浪貓，但警方仍發揮大愛，救貓如救人，緊急應變，及時拯救一條寶貴的生命。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
台南、高雄宣布遠距延長！　全台校園復課一次看
快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19
快訊／小玉賣「換臉A片」現身出庭　11字冷回
進入死亡高原期！新冠致死率防線被攻破　陳時中：達千分之1.0
快訊／陳時中鬆口！　9月出國旅遊「當然有機會」
快訊／柯文哲生氣了！　怒飆政風處：撤掉算了
解放軍「殲-7戰機」墜毀民宅爆炸！　1人死亡
詭！金山磺港漁港火燒船　才被抓走私「13億K毒原料」
快訊／六都累計感染率曝！　陳時中：中南部還在高原

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台東縣衛生局稽查各醫院之快篩試劑　並無不法情事

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台東縣衛生局稽查各醫院之快篩試劑　並無不法情事

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

安裝新冷氣！師傅勸花3300元「裝2物」　網搖頭：電費恐增

全民皆可種大麻！泰國不再列管制毒品　民眾可無限量在家種植

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

喚起童年回憶！全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」換購　購物車超萌

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

印尼大師賽／李洋、王齊麟連趕9分反超勝出　直落二晉級8強　

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

南投+1705　日薪7500找無照服員

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

即／中橫路樹被雨炸斷　雙向封閉

車友訊息引狼入室骨董車零件遭竊

台南安平運河出現男浮屍

5月男嬰發燒抽搐南警開道送醫

眼尖女警查獲通緝犯！

台南怪怪屋冒火　厝邊天天擔心

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

台東限定「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

更多熱門

相關新聞

寶寶哭放喵身上就安靜　想雇用嗎

寶寶哭放喵身上就安靜　想雇用嗎

Reddit網友@reallyumt分享，自家愛貓能立刻哄好寶寶，詢問「有沒有人再雇用牠？」網友分享影片，讓大家心服口服，大讚「太強大了」。

汪爬上貓跳台狂抖　頂層喵超無奈

汪爬上貓跳台狂抖　頂層喵超無奈

阿公不養貓廚房卻有貓窩：怕牠孤單

阿公不養貓廚房卻有貓窩：怕牠孤單

隔離中…她被對面「毛毛驚喜」暖到

隔離中…她被對面「毛毛驚喜」暖到

植栽剛到家！2喵星人衝桌上試吃

植栽剛到家！2喵星人衝桌上試吃

關鍵字：

喵星人警示燈血跡北屯所

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面