台中大坑風景區驚見「魔神仔出來玩」？　網抓包：根本在英國

圖文/鏡週刊

近日網路流傳一段影片,內容聲稱是在台中大坑風景區,看到一隻狀似精靈的生物在山林間遊走,直指是「魔神仔(鬼怪)出來玩」,13秒的影片引發議論。然而查核平台「MyGoPen」查證發現,其實這段影片的拍攝地點根本不在台灣,而是來自英國的YouTube頻道內容,且這個「魔神仔」應該也是該用戶透過3D動畫合成的。

網傳影片顯示,一隻長得激似電影《魔戒》裡的「咕嚕」的小妖精,在山林間四處晃蕩遊走,疑似看到拍攝的人後立刻逃開。有網友轉傳到臉書,並在文字附註寫道:「終於有人用手機拍攝,不知道是真是假!網路上一直在傳?在台中大坑,看到出來玩(魔神仔)」。另外一版流傳版本則稱是在台北新店(應為新北新店)的北宜公路拍到「魔神仔」。

若在台中或台北拍到如此驚人的畫面,肯定引發一陣轟動,然而這段影片疑點重重,也被查核平台「MyGoPen」一一探究,分析其真實性。

「MyGoPen」分析指出,透過圖片查證工具「Yandex」,對網路流傳的影片進行反搜,找到在YouTube有一支影片有相同的縮圖,影片標題為「小精靈隨機現蹤」(Pixies turn up at an inconvenient time),在今年4月16日上傳,上傳者為來自英國、暱稱為Erwin Sauders的用戶。經查,該YouTube影片的其中13秒和網傳號稱在台中大坑拍的影片一模一樣,可確認其為影片原始出處。

▲MyGoPen比對台灣網傳的影片,和YouTube頻道Erwin Saunders的影片,確定其畫面拍攝地為英國。(翻攝自MyGoPen)

Erwin Sauders的頻道內容介紹寫道,其影片是關於不列顛群島的動物行為學研究,還說影片中的小妖精是在英國某處荒野,內容完全沒有提到台灣;「MyGoPen」也詢問台中市風景管理所,在多方查證下,確定影片拍攝地點並非台中大坑,而是在英國。

那麼這些小妖精真的出現在英國嗎?「MyGoPen」進一步追炸,發現Erwin Sauders的頻道在2017年首度聲稱在英國部落發現妖精部落,接著還推出許多奇幻生物現蹤的影片。不過另一個關注怪奇事件的YouTube頻道「ObscureLodge」就曾對其做過查核,發現影片的小妖精並未和場景完全契合,而Erwin Sauders也非真實姓名,其本名叫做Paul Smith,循線追蹤後查到他曾在影音平台vimeo發布過不少3D動畫製作和動態捕捉的影片,Paul Smith甚至還開過動畫公司,發布過的短片也有出現和網傳影片中形象類似的小妖精,因此研判小妖精是其CG動畫合成的作品。

綜合上述證據,在搭配影像反覆比對,不僅可確認網傳影片根本就不是台中大坑,而是在英國,所謂的魔神仔更是由電腦動畫所製作的。







