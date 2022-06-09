台中大坑風景區驚見「魔神仔出來玩」？　網抓包：根本在英國

▲網路影片聲稱在台中大坑拍到「魔神仔」，查核平台揭穿謠言。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

近日網路流傳一段影片，內容聲稱是在台中大坑風景區，看到一隻狀似精靈的生物在山林間遊走，直指是「魔神仔（鬼怪）出來玩」，13秒的影片引發議論。然而查核平台「MyGoPen」查證發現，其實這段影片的拍攝地點根本不在台灣，而是來自英國的YouTube頻道內容，且這個「魔神仔」應該也是該用戶透過3D動畫合成的。

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網傳影片顯示，一隻長得激似電影《魔戒》裡的「咕嚕」的小妖精，在山林間四處晃蕩遊走，疑似看到拍攝的人後立刻逃開。有網友轉傳到臉書，並在文字附註寫道：「終於有人用手機拍攝，不知道是真是假！網路上一直在傳？在台中大坑，看到出來玩（魔神仔）」。另外一版流傳版本則稱是在台北新店（應為新北新店）的北宜公路拍到「魔神仔」。

▲網路影片聲稱在台中大坑拍到「魔神仔」，查核平台揭穿謠言。（翻攝網路）

若在台中或台北拍到如此驚人的畫面，肯定引發一陣轟動，然而這段影片疑點重重，也被查核平台「MyGoPen」一一探究，分析其真實性。

「MyGoPen」分析指出，透過圖片查證工具「Yandex」，對網路流傳的影片進行反搜，找到在YouTube有一支影片有相同的縮圖，影片標題為「小精靈隨機現蹤」（Pixies turn up at an inconvenient time），在今年4月16日上傳，上傳者為來自英國、暱稱為Erwin Sauders的用戶。經查，該YouTube影片的其中13秒和網傳號稱在台中大坑拍的影片一模一樣，可確認其為影片原始出處。

▲MyGoPen比對台灣網傳的影片，和YouTube頻道Erwin Saunders的影片，確定其畫面拍攝地為英國。（翻攝自MyGoPen）

Erwin Sauders的頻道內容介紹寫道，其影片是關於不列顛群島的動物行為學研究，還說影片中的小妖精是在英國某處荒野，內容完全沒有提到台灣；「MyGoPen」也詢問台中市風景管理所，在多方查證下，確定影片拍攝地點並非台中大坑，而是在英國。

那麼這些小妖精真的出現在英國嗎？「MyGoPen」進一步追炸，發現Erwin Sauders的頻道在2017年首度聲稱在英國部落發現妖精部落，接著還推出許多奇幻生物現蹤的影片。不過另一個關注怪奇事件的YouTube頻道「ObscureLodge」就曾對其做過查核，發現影片的小妖精並未和場景完全契合，而Erwin Sauders也非真實姓名，其本名叫做Paul Smith，循線追蹤後查到他曾在影音平台vimeo發布過不少3D動畫製作和動態捕捉的影片，Paul Smith甚至還開過動畫公司，發布過的短片也有出現和網傳影片中形象類似的小妖精，因此研判小妖精是其CG動畫合成的作品。

綜合上述證據，在搭配影像反覆比對，不僅可確認網傳影片根本就不是台中大坑，而是在英國，所謂的魔神仔更是由電腦動畫所製作的。







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