明年有7連假、10天春假！但他圈出「補班天數」怒了：台灣獨步全球

▲明年共有7大連假。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

行政院人事行政總處昨（7）日公布「2023年政府行政機關辦公日曆表」，總放假日數116天，其中3天以上的連續假期（併同例假日）有7個，而農曆春節假期有10天、清明連假則有5天。不過，有網友圈出「補班天數」，共有6個週六需要補班，生氣指出「台灣獨步全球」，稱這是脫褲子放屁的政策。

明年總放假日數為116日，3天以上的連續假期包括開國紀念日（3日）、農曆春節假期（10日）、和平紀念日（4日）、兒童節及民族掃墓節（5日）、端午節（4日）、中秋節（3日）、國慶日（4日）等。

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▲有6個週六需要補班 。（圖／記者施怡妏繪製）



就有網友在臉書公開社團「爆廢公社」發文點出2023年行事曆暗黑真相，他表示「要補班拿其他時間加班來補，不要指定週六補班，搞脫褲子放屁的政策。」從最新公布的112年行事曆可見，明年連續假期有7個，不過就有6個週六需要補班，分別為1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日以及9月23日。

原PO氣炸批評，「奴性重的，麻煩看看自己的智商再來嘴週六補班的好處！外國人表示：我們沒有補班這個東西，沒有國定假日，年假20天起跳，老闆還要逼你休完！」

貼文曝光後，立刻讓不少網友恍然大悟，紛紛回應，「寧可週休二日也不要補班，一週只休一天很累」、「台灣獨步全球又不是一天二天的事了」、「補班真的是低能官員想出來最擾民的一個措施了」、「原本看到連假還蠻爽的，直到你標出了補班日」；不過也有網友抱持不同意見，「自己當老闆問題就解決了」、「不要放連假，你就沒有補班的困擾及憤怒了」。