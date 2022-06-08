交通部研擬入境旅客指引　陳時中：打過疫苗「3+4可能性最高」

▲各國逐步放寬海外旅客入境規定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

隨著歐美全面解封，亞洲國家為了拚觀光也開始逐步放寬海外旅客入境規定，韓國從今（8日）起不管有沒有施打疫苗，都可以享入境免隔離。台灣方面，交通部長王國材透露，觀光局已準備好出入境旅客指引，包括2天前要有PCR陰性證明，須打滿三劑，另要團進團出。指揮中心則說，規劃3+4的可能性最高。

對於國門開放，指揮中心指揮官陳時中指出，基本上打過疫苗或相關條件下可不用檢疫，在觀光部分「恐怕還沒成熟」，也就是目前還不會有0+7，或許有部分人期待，但也有部分人不希望這樣實施。因此，他也說，「以逐步縮短檢疫天數來說，目前規劃3+4可能性最高。」

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至於時機點，陳時中表示，當然是從商務開放，讓需要進來投資的相關產業可進入後才會再考慮其他方面。他提到，參考國外經驗，大多都是在高峰往下降的時候，有些是2分之1就開始籌備、有些是降到3分之1，會看屆時整體的病房數與實際的醫療需求相關，再決定開放時間。

針對「出入境旅客指引」，王國材說明，包括需要有兩天前的PCR陰性證明，讓大家放心，國外Omicron變種病毒很多，很怕會進來；另外就是打滿三劑，然後會要求團進團出，出境和入境指引做好了，短期內會送到指揮中心核定，但實施時間仍要看疫情判斷狀況。