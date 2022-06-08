曾偷拍女警洗澡挨告　男警受理遺失物「動作不尋常」又遭移送

▲曾在中正一分局偷拍女警的陳姓男警，被調到松山分局任職時，又捲入侵占遺失物案件。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓警員因曾偷拍女警洗澡，被法院判刑並調職，沒想到他在松山分局民有所職勤時，受理民眾撿到皮夾案件後，失主懷疑錢包內的8000元現金被偷走，警方調閱監視器，認為陳警動作的確不尋常，將陳警送辦，結果撿到皮夾的男子在測謊時，突認偷錢並還給失主獲取原諒，台北地檢署8日將男子和陳警都處分不起訴。

陳警是在2020年9月間，2度趁女警在共用浴廁洗澡時，拿著手機越過淋浴間隔板偷拍，陳警當場被逮到，被調離原單位，這起偷拍案經檢察官起訴後，台北地院依2個妨害秘密罪，合併判處陳警徒刑10月，得易科罰金，上訴高院駁回確定，民事部分要賠償83萬3999元。

2021年10月19日晚間，改調到松山分局民有所的陳警執勤時，遇到有民眾送來撿到的皮夾，陳警要求民眾提供個人身分證明，民眾返回車上拿證件時，陳警把遺留在櫃檯的皮夾拿起來，疑似有翻查動作後放下，等民眾再出現，陳警再次拿起皮夾逐一清點他人遺失物品。

當天深夜，皮夾失主接到通知到派出所領取時，發現裡面證件都還在，但是8000元現金不見了，控告撿到皮夾的民眾涉嫌侵占，警方調閱派出所監視器，發現陳警的舉動也有點不尋常，因此將陳警也一併移送。

由於如果錢是陳警拿走的，觸犯的不只是一般《刑法》侵占遺失物罪，而是更嚴重的《貪汙治罪條例》侵占非公有財物罪，但陳警和撿到皮夾的民眾都否認犯行，檢察官只好先安排2人都到刑事局接受測謊。

沒想到，2人首度測謊都不成功、無法判讀，檢察官安派2度測謊時，撿到皮夾的男子突然坦承把錢偷拿走了，並且寫下自白書，賠償失主損失，獲得失主原諒不追究，台北地檢署考量撿到皮夾男子沒有前科、犯後態度，依職權處分不起訴，至於陳警則因罪嫌不足，也獲得不起訴。