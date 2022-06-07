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警大校園深夜驚傳女子尖叫！竟是大四生偷拍洗澡　校方證實說話了

▲▼警大。（圖／翻攝自Google maps）

▲中央警察大學一名大四生在準備特考，念書到半夜，竟變偷拍狼！被害少女受到嚴重驚嚇，必須接受心理輔導。（圖／翻攝自Google maps）

記者陳雕文／綜合報導

網路社群Dcard傳出「中央警察大學生在校內偷拍女孩洗澡」的行為，記者致電校方，證實確有此事，偷拍狼是交通系的大四生，正在準備下周六（18日）的特考，疑因讀書壓力大，2日凌晨正不知如何宣洩情緒時，聽到教職員淋浴間傳來水聲，他拿起手機偷拍一名女子洗澡的過程，她發現鏡頭後尖叫響徹校園。

據了解，受害女子的母親是警大的助理教授，而父親是鐵路警察局的警官，沒想到警大生會有此荒唐行徑！

案件發生在研究大樓3樓女生盥洗室，男大生手機偷拍，當時他把一支監視器移開，但不知還有另一支監視器拍下他的犯案過程，女子驚覺被偷拍放聲哭喊及尖叫，事後還不斷喃喃自語「感覺好噁心」，內心受到嚴重創傷，而當天凌晨尚在研究大樓唸書的其他學生，也向學校警衛室及值日的區隊長反應此事，並協助調閱監視器。

▲▼少女淋浴被偷拍，驚聲尖叫身心受創。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警大助教的女兒在職員淋浴間洗澡被偷拍，驚聲尖叫身心受創。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警大補充表示，接到通報第一時間立即處理，迅速找到犯案的男大生，經查其手機、平板及個人電腦，確認已無相關檔案。而該生事後對自己該行為深感悔意，有向被害少女表達歉意請求原諒。

警大回應，目前依行政程序對該名大四生記1大過及2小過，而受害者的家屬有提出性騷擾申訴，校方已通報桃園家防中心。

一般而言，警大生在面對各項考試，如果有作弊之情事，將直接被退學罰款，但該名男大生犯行確定卻只被記過，校方解釋，「有關考試獎懲的部分，有明文規定，但有關這次的事件，沒有明確的法規，因此目前暫時記過處分，還要看之後性平會的裁定，再決定其他懲罰」。

▲▼警大公告。（圖／翻攝自警大官網）

▲案件爆發後，警大6日下午發出公告，禁止研究室留宿研究生、眷屬及校外人士。（圖／翻攝自警大官網）

被害女子則出現「創傷後壓力症候群」(posttraumatic stress disorder)，簡稱PTSD，是遭逢重大創傷的事件後，出現的嚴重壓力疾患，出現強烈痛苦、極度害怕、恐懼、無助感等症狀，諮商師建議先將被害人帶離學校，並介紹住家附近的心理諮商師，並尋求專業的協助，受害者的雙親見女兒如此，心痛不已。

資深警官表示，由於警察大學所栽培的學生，將來畢業大多肩負著執法的任務，若有任何人品性及性格上的瑕疵，將來對於警界是一大隱憂，「你如果說因為讀書壓力就偷拍，那以後執勤遇到其他壓力，不就有可能做出更扯的事情？」據查，該名男大生目前仍可參加下周的特考。

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